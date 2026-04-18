Одной левой. И правой

Обладатель абсолютного чемпионского титула, мастер спорта международного класса, предприниматель и многодетный отец Борис Поска живет и работает в Сиверском. Армрестлингом он занимается больше тридцати лет, но в большой спорт вернулся после семилетнего перерыва.

До этого было много побед. Спортивный успех к Борису Валериевичу пришел быстро: в 16 лет он стал самым молодым чемпионом Санкт-Петербурга по армрестлингу среди взрослых мужчин. Быстрый взлет подвиг его стать профессиональным армрестлером, завоевывая всё новые победы. Сегодня супертяж предпочитает короткие поединки, «укладывая» противника за пару секунд, одинаково хорошо борется левой и правой и готовится к новому мировому чемпионату в составе российской сборной.

- В начале прошлого года я узнал, что нашу сборную впервые с 2022-го пригласили на чемпионат мира, – рассказывает Борис Поска. – До этого нас не звали и запрещали выступать нашим спорт-

сменам. Да, пусть пока нас пригласили под нейтральным флагом и без какой-либо российской символики, но тем не менее… Большинству спортсменов важно выполнить нормативы мастера международного класса или заслуженного мастера спорта, а это возможно только на международных аренах. Следовательно, я подумал, почему бы мне не вернуться в большой спорт…

- Большой был перерыв?

- Лет пять-семь. За это время у меня родилось трое детишек, бизнес развивался, и, в общем, было не до профессиональных занятий спортом. А тут получилось всё совместить, и я вернулся. Через три месяца после начала тренировок – весной прошлого года – прошел чемпионат России, где я занял первое место на правой руке в супертяжелом весе и отобрался в сборную России. Продолжил подготовку и в сентябре в Болгарии занял второе мес-то на чемпионате мира, уступив турецкому спортсмену, у которого выиграл за три месяца до этого на другом международном турнире. Здесь я ему проиграл, но не «в одну калитку»: одна победа была у меня, одна – у него, а нужно бороться до двух побед, и в суперфинале он был несколько сильнее и в итоге выиграл. Несмотря на это, второе место на чемпионате мира дает статус мастера спорта международного класса, который я сейчас и оформляю.

- В феврале, получается, был своего рода реванш?

- После возвращения с чемпионата мира я отдохнул пару недель и узнал, что, оказывается, существует еще и Кубок мира, который проходит в Ташкенте. Соответственно, я сразу же дал свое согласие на участие.

Большое спасибо директору Центра спортивной подготовки «НИКА» в поселке Сиверский Андрею Семеновичу Комову, который поспособствовал, чтобы областной спорткомитет выделил финансирование на эту поездку. Я туда съездил и полностью, можно сказать, оправдал вложения, заняв первое место в своей весовой категории – в супертяжелом весе.

- Это сколько в килограммах?

- Свыше 110 кг. Я выиграл абсолютный Кубок мира, на который в одной категории собралось около 25 чемпионов и призеров. Домой привез два красивых пояса, которые будут выставлены у нас в местном музее.

- Борис Валериевич, почему вы выбрали именно борьбу на руках и сколько надо заниматься, чтобы достичь таких высот?

- В прошлом году было 30 лет, как я нахожусь в армрестлинге. Уже мог бы быть в категории ветеранов – 40+, но пока не вижу смысла. Я борюсь сейчас в основной сетке. А изначально в детстве я занимался вольной борьбой, дзюдо, карате, в баскетбол до сих пор продолжаю играть (сейчас играю за команду «Волна Старс» в Гатчине).

В школе меня обижали поначалу, и нужно было становиться большим и сильным. Я пошел качаться и действительно довольно быстро вырос, а в армрестлинге у меня сразу пошли результаты: я стал самым молодым чемпионом Санкт-Петербурга среди взрослых мужчин. Мне было тогда 16 лет. И я понял, что это мое. Плюс тренеры у меня были профессиональные – они меня никуда не хотели отпускать. Сначала в Сиверской – первый мой тренер Александр Саидович Гамидов, затем в Петербурге я достаточно долго тренировался в Политехе под руководством Виктора Михайловича Абаева.

- Вы там учились?

- Нет, только тренировался. Учился я в РГПУ им. Герцена на преподавателя основ безопасности жизнедеятельности. Хотя поступать готовился в СПбГУ на иняз, но в последний момент в РГПУ им. Герцена открылся новый факультет – основ безопасности жизнедеятельности, а там обещали давать международный диплом спасателя. И я подумал, что язык я уже знаю, а буду еще дипломированным спасателем, полечу работать на Майами-Бич. Ну, с Майами как-то не сложилось, но тем не менее я благодарен судьбе, что окончил этот

факультет. И на английском я свободно говорю, язык мне очень пригодился, когда я летал на соревнования: я переводил и за себя, и за половину нашей сборной, и до сих пор это делаю.

- Армрестлинг – это не олимпийский вид спорта?

- На сегодняшний день нет. Не знаю, к сожалению ли, потому что с каждой новой Олимпиадой для меня лично как для спортсмена цена олимпийской медали становится всё ниже и ниже: там всё меньше спорта и всё больше политики.

Армрестлинг пошел по другому пути: сейчас очень много коммерческих турниров, профессиональных лиг, где выступают

спортсмены, и россияне, кстати, одни из мировых лидеров в этом виде спорта. Чемпионат России бывает выиграть даже сложнее, чем чемпионат Европы или мира – это самый сильный национальный чемпионат на планете. Соответственно, если там занимаешь первое или второе место, ты автоматически попадаешь в сборную России, и дальше тебе уже открыта прямая дорога на чемпионат Европы, куда нас с этого года, кстати, тоже позвали.

- Российская сборная по армрестлингу большая?

- Если брать совокупно, человек 250–300 наберется. В основном составе – и мужчины, и женщины, и юниоры, и юноши, и девушки, и инвалиды-опорники, и инвалиды по слуху.

- В чем заключаются ваши тренировки? Вы всё время боретесь на руках?

- Нет, как раз-таки борьба занимает меньший объем тренировок, потому что она очень сильно нагружает локтевые связки, суставы, которые долго восстанавливаются, а с возрастом это, к сожалению, всё дольше и дольше происходит. Поэтому идет специфическая работа с железом, с резиной, какие-то отработки слабых сторон за столом с партнером.

- То есть вы качаете мышцы?

- Разумеется, только мы стараемся сделать их не крупными, а сильными. Это большая разница. Если бодибилдер может поднимать двумя руками 30 кг, имея руки по 50 см в обхвате, то у нас ребята одной рукой могут килограммов 80 поднять на бицепс запросто. Поэтому разница и в тренировках, и во внешнем виде: наша задача быть не большими, а сильными.

- Большие мышцы – не равно сила?

- Абсолютно нет. В армрестлинге вообще прямой корреляции нет. Проходят довольно интересные турниры по формуле «Давид против Голиафа», и зачастую их выигрывают ребята, которые, на первый взгляд, вообще никакого отношения к спорту не имеют. А становятся за стол – и всё сразу ясно: у них небольшой объем мышц, но очень сильные связки, пальцы, предплечья. Вот это важный момент.

- Тренироваться нужно с детства и много?

- Ну, разумеется, с детства, только с железом надо начинать заниматься, когда уже идет половое созревание, а до этого ребенку, я считаю, нужно давать другие тренировки. Борьба очень хорошо подходит, плавание, может быть, игровые виды спорта, которые как раз таки и тренируют определенное мышление, двигательные навыки. Непосредственно армрестлингом заниматься нужно три-четыре раза в неделю максимум. Вот я, собственно говоря, до сих пор так и делаю.

- У вас есть тренер?

- Да, в Сиверском у меня два тренера – отец и сын Николаевы. Роман Юрьевич – в прошлом армрестлер и глубоко понимает изнутри, что это такое: как бороться, как тренироваться, видит со стороны мои ошибки. Мы с ним прописываем тренировочный план и работаем. Его сын – Егор Романович – глубоко разбирается в питании, в спортивных добавках. И наше трио очень хорошо работает.

- Вы принимаете что-то?

- На том уровне, на котором я тренируюсь, обязательно нужна определенная поддержка организму: спортивные добавки, протеин, хондропротекторы, желатин – обязательно, потому что нагрузка на связки огромная. И спорт довольно травматичный. Вот недавно проходил Красноярский турнир Siberian Power Show, и, к сожалению, из 12 пар армрестлеров получилось три-четыре травмы, в том числе винтовой перелом, когда предплечье ломается сразу в двух местах.

- Как определяется чемпион – тот, кто уложил противника и одной рукой, и другой?

- Турниры по разным формулам проходят. Самый требовательный к этому как раз таки чемпионат России, потому что чемпион выявляется по сумме побед на двух руках. На чемпионате мира можно стать сразу же двукратным победителем: отдельно медаль – за левую, отдельно – за правую.

- А у вас какая сильнее? Вы правша?

- Да, и правая сильнее. Но это, кстати, не всегда так. Бывает, что человек правша, а у него левая сильнее.

- А другие части тела в армрестлинге не задействованы?

- Задействовано всё, включая даже ноги. Это очень статичный вид спорта, от спортсмена требуется выносливость и функциональная подготовка, и, если поединок длится дольше нескольких секунд, сразу видно, кто как функционально готов. Тот же баскетбол, кстати, мне сильно помогает не задыхаться во время длинных поединков.

- Сколько в среднем длится поединок?

- Я ленивый, поэтому я стараюсь выиграть очень быстро – за пару секунд. Не люблю растягивать это удовольствие, это чревато травмами. Но, бывает, коса на камень находит, если попадается сильный соперник, и тут уже возможные варианты. Иногда случается, что встретились два сильных армрестлера, зарубились – оба дышать уже не могут, а им через три минуты выходить на новый поединок с более свежими противниками. И бывает даже так, что именитые чемпионы, которые в предварительной сетке, так сказать, уничтожили друг друга, вылетают с соревнования – и остаются без призов.

У нас как? Один раз проиграв, еще можно стать даже чемпионом, заняв первое место. А второе поражение – это уже автоматически вылет: всё, ты закончил свое соревнование.

- Последний раз вы кого победили?

- В финале Кубка мира я встретился с членом сборной России, с моим другом Валерием Довлатовым из Ставропольского края; мы там вообще устроили триумф российской сборной в супертяжелом весе. А на чемпионате мира очень много было сильных ребят: и грузины, и турки, американец был неплохой, украинец. Всего нас было порядка 20 человек в категории, это довольно много для супертяжей.

- Что в планах, какие соревнования теперь?

- На чемпионат Европы мы, скорее всего, не успеем, а вот на чемпионат мира в августе в Индии, в Дели, уже можно попасть. Если удастся там завоевать на одну из рук первое место, стану заслуженным мастером спорта. Мизерный шанс есть.

Беседовала Екатерина Дзюба