Почта России посвятила марку Владимиру Жириновскому
Почта выпустила в почтовое обращение марку с изображением В. Жириновского. 18 апреля в московском Манеже прошла торжественная церемония памятного гашения.
На почтовой марке — портрет государственного деятеля, основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского на фоне здания Государственной Думы Российской Федерации. Номинал марки — 80 руб., тираж — 88 000 экземпляров. Марку оформил художник Алексей Крадышев. Для гашения Почта изготовила специальный сувенирный штемпель. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.
В торжественной церемонии гашения приняли участие Андрей Луговой, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе, и Екатерина Куманина, директор Блока по внешним коммуникациям АО «Почта России».
Владимир Вольфович Жириновский (1946–2022 гг.) — основатель и председатель ЛДПР в 1992–2022 гг., депутат фракции ЛДПР Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член Государственного Совета, руководитель Высшего Совета ЛДПР, доктор философских наук и заслуженный юрист Российской Федерации.