Всероссийский субботник пройдёт 25 апреля

«В Ленобласти стартовал сезон субботников. В строю уже все районы и округа. Каждый день ленинградцы наводят чистоту в парках, во дворах, на набережных. Комитет по ЖКХ, районы и жители уже предложили больше 2800 адресов весенней уборки – все они внесены в интерактивную карту. К майским праздникам хочется видеть наши города и посёлки ухоженными, светлыми, чистыми. Это создаёт настроение. И создаём его мы сами — каждый своим участием. Приглашаю всех на массовый Всероссийский субботник, который состоится 25 апреля. Каждый из вас может добавить на карту свой двор или любимый парк для уборки именно в этот день, таких точек уже 442. Особое внимание уделим общественным пространствам, которые мы благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Их важно не только создать, но и поддерживать в порядке. Субботник — отличный повод!» — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как пояснил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев, интерактивная карта субботников 47 региона доступна по ссылке: https://fpd.lenobl.ru/app/8/layers. Во время самого крупного субботника России в порядок приведут созданные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» территории во всех регионах, а также пространства, благоустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», дворы, набережные, парки, территории у социально значимых учреждений. Главные цели субботника — улучшить экологическую обстановку в населённых пунктах и их окрестностях, вовлечь жителей в процессы сохранения общественных пространств. В прошлом году во Всероссийском субботнике участвовало около 1,5 млн человек, из них более 50 тысяч — жители Ленинградской области.

Как подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько, участие во Всероссийском субботнике – это прекрасная возможность проявить заботу об окружающей среде и лично внести вклад в преображение общественных пространств. Эта инициатива не только помогает вместе наводить порядок на улицах, во дворах, парках и скверах, но и даёт каждому жителю шанс поучаствовать в общественно полезной работе, быть причастным к масштабным программам развития и положительным изменениям в своих районах, населенных пунктах, городах. Участники займутся не только уборкой дворов и общественных зон, но и высадкой цветов и деревьев, приведением в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраской лавочек и ограждений.