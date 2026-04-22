Курс - на взаимодействие

Представители Молодежного совета при Губернаторе, Молодежного правительства, Молодежной избирательной комиссии и Молодежной общественной палаты – около 50 человек - встретились 14 апреля в молодежном пространстве «Поток».

Такой слет проходил в Гатчине впервые. Ведь консультативно-совещательные органы региона работают продуктивно каждый по своему направлению, курируются разными органами исполнительной власти, и в их деятельности практически нет точек пересечения.

Участники слета решили, что пришло время перемен. Молодые инициативные люди под наставничеством опытных специалистов выдвинули ряд проектов для улучшения качества жизни в регионе, а также рассмотрели возможность реализации совместных проектов, приоритетные направления взаимодействия и планы на следующий год. Эти идеи еще предстоит доработать, а в будущем - реализовать, но, как говорится, «дорогу осилит идущий»

Так, одним из приоритетных направлений стало сопровождение участников специальной военной операции. Молодые люди будут помогать бойцам, возвращающимся с фронта, адаптироваться и находить свое место в мирной жизни.

Также в топе вопросов, обсуждавшихся на слете, помощь молодым семьям и празднование Дня Победы.

Важным событием слета стало пленарное заседание с участием председателя Избирательной комиссии Ленинградской области Михаила Лебединского. Темой его выступления стали предстоящие выборы 2026 года в единый день голосования 20 сентября. Особое внимание уделялось вопросам повышения правовой грамотности молодых избирателей.

До сентября 2026 года в регионе планируется проведение ряда мероприятий, направленных на привлечение молодежи к выборам.

Татьяна Можаева

Фото организаторов