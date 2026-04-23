«Остров несбывшихся надежд» принёс победу

История Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров» насчитывает уже более тридцати лет. На этот раз крупнейшее фестивальное событие России проходило в Нижнем Новгороде с 31 марта по 3 апреля. В этом году участие в фестивале приняли коллективы и исполнители из Нижегородской области, а также из других регионов России. Для каждого из них выступление в Нижнем Новгороде стало уникальной возможностью заявить о себе на федеральном уровне.

Всероссийский конкурс театрального искусства в рамках большого Фестиваля проходил на исторической площадке Дома актера. Участие в конкурсной программе приняли 22 спектакля. Высокопрофессиональное жюри строго оценивало каждого исполнителя, ведь все обладатели призовых мест будут приглашены на финал в Сочи, Москву или Санкт-Петербург уже этой осенью.

Звание лауреатов I степени в номинации «Театральное искусство» было присуждено спектаклю «Остров несбывшихся надежд» театральной студии «Контакт» (руководитель – Оксана Новикова) Гатчинского городского Дома культуры.

Победа студии «Контакт» на столь престижном конкурсе – это заслуженная награда за кропотливый труд всей команды. Спектакль «Остров несбывшихся надежд», поставленный по рассказам Вики Файнштейн, вырос из небольшой одноименной постановки, которой было присуждено первое место на театральном фестивале «Авангард и традиции» в Гатчине (2025 год). В Нижний Новгород студия привезла уже полноценный спектакль. Режиссер Оксана Новикова сумела создать на сцене мир, полный тонких эмоций и глубоких переживаний, заставляя зрителей сопереживать героям.

Высокий уровень режиссерского и актерского мастерства участников «Контакта» был отмечен членами жюри, которые встретили коллектив на обсуждении спектаклей словами «Спасибо, Гатчина!».

Юные артисты студии «Контакт» отличились и в номинации «Художественное слово». Дипломантом II степени стала Виктория Чернышова. Дипломы III степени – у Тимура Еганяна и Анастасии Наумовой.

Андрей Соколов