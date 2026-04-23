Гатчинская "Юность" — в топе рейтинга по лучшим практикам благоустройства

«Три из них реализованы в нашем регионе при участии комитета по ЖКХ и Центра компетенций. Первый — Петровская набережная в Выборге, благоустроенная в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Второй — общественная территория «Ансамбль госпитального городка (Юность)» в Гатчине, работы проведены по программе повышения качества городской среды. Третий — двор у домов 1 и 3 в деревне Пудомяги, преобразившийся по регпроекту «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства». При составлении реестра лучших практик учитываются эффекты от благоустройства, уникальность и возможность тиражирования на другие регионы», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Всего в 2025 году на конкурс поступило 426 заявок из 88 регионов России. Формирование федерального реестра позволяет регионам обмениваться накопленным опытом и внедрять наиболее удачные форматы преображения городских пространств, руководствуясь базой готовых кейсов, которые уже доказали свою эффективность и востребованность у жителей.

По результатам оценки экспертной комиссии, учитывавшей качество исполнения, инновационность решений, а также экономический и социальный эффект для городов, 43 практики набрали наибольшее количество баллов и были включены в реестр. Отбор проходил по семи номинациям, охватывающим все типы территорий — от малых дворовых пространств до крупных набережных и парков.

«Мы видим, как год от года растет не только количество, но и качество представленных проектов. Расширение географии конкурса, включение в реестр практик из воссоединенных регионов и города Байконур — это знаковое достижение, подтверждающее, что системная работа по созданию комфортной городской среды охватывает всю страну. Федеральный реестр лучших практик становится эффективным инструментом для тиражирования успешных решений и помогает муниципалитетам быстрее и качественнее преображать общественные пространства», — отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Прямо сейчас можно сделать так, чтобы в следующем году лучших практик стало ещё больше. Жители Ленинградской области могут поучаствовать в голосовании за дизайн-проекты благоустройства своих населённых пунктов на https://zagorodsreda.gosuslugi.ru/. Всего представлено 34 проекта во всех районах и округах, голосование продлится до 12 июня.