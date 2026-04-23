«Отчий край» - лучший в строевой подготовке

Ноябрь 1941 года. Ленинград. Фашисты сбросили фугасную бомбу на территорию старейшего Ботанического сада. Пострадали десятки помещений, в том числе – теплицы с редкими растениями. Всю ночь сотрудники сада пытались их спасти, однако мороз погубил большинство экземпляров. Так у людей, посвятивших свою жизнь Ботаническому саду, началась борьба за жизнь – свою и своих зеленых бесценных питомцев.