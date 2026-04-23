«Отчий край» - лучший в строевой подготовке
Военно-патриотический клуб «Отчий край» Гатчинского округа достойно выступил на соревнованиях среди почетных караулов «Пост №1» в Санкт-Петербурге.
По итогам состязаний команда «Отчего края» заняла 2 место, показав высокий уровень подготовки, дисциплины и слаженности действий. Также в активе команды 1 место по строевой подготовке. Воспитанники клуба под кураторством Андрея Шарапова продемонстрировали четкость выполнения команд и отличную выучку.
