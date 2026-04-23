Президент Владимир Путин обсудил развитие территорий с главами муниципальных сообществ

Главы муниципалитетов, общественники и победители премии «Служение» озвучили главе государства ключевые вопросы и инициативы граждан.

Участники обсудили развитие территорий, инфраструктуры, взаимодействие с жителями, а также поддержку участников СВО. Отдельное внимание уделили развитию регионов, вернувшихся в состав России, и кадровому потенциалу муниципальной службы.

«Мы с вами в разных форматах встречаемся регулярно, имею в виду представителей муниципального сообщества, а в таком, более обширном кругу, не так часто, как хотелось бы, но тоже регулярно — раз в год у нас мероприятие подобное проходит уже третий год подряд. Надеюсь, что это имеет значение и для вас — для меня точно имеет большое значение, потому что вы с людьми общаетесь напрямую, еще один канал связи с гражданами страны, он очень важен», — подчеркнул Президент.