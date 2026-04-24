Бюджет-2025: Ленинградская область сохранила финансовую устойчивость

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, регион полностью выполнил все социальные обязательства, обеспечил финансирование указов Президента России и сохранил один из самых низких уровней государственного долга в стране.

Основные параметры исполнения бюджета

Доходы областного бюджета за 2025 год составили 281,9 млрд рублей – 100,1% от годовых плановых назначений. Налоговые и неналоговые доходы достигли 257,5 млрд рублей с ростом к уровню 2024 года на 2,6%. Расходы исполнены в сумме 300,7 млрд рублей (96,1% плана).

Дефицит сложился в размере 7,3% от налоговых и неналоговых доходов – это безопасный уровень, полностью покрытый остатками средств. Государственный долг Ленинградской области составляет всего 4,6% от налоговых и неналоговых доходов. В структуре долга – исключительно бюджетные кредиты, коммерческие заимствования отсутствуют.

Социальная направленность бюджета

Более 59% всех расходов направлено на социально-культурную сферу. На поддержку семей с детьми выделено 17,1 млрд рублей – на 18% больше, чем в 2024 году. Меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей профинансированы в объёме 14,1 млрд рублей. С февраля 2026 года региональная выплата при заключении контракта увеличена до 3,15 млн рублей.

Расходы на реализацию национальных проектов, инициированных Президентом России, составили 29,2 млрд рублей – 9,7% всех расходов областного бюджета. В полном объёме профинансированы «зарплатные указы» главы государства.

Финансовая дисциплина и цифровизация

122 муниципальных образования из 188 завершили финансовый год с профицитом бюджетов. По итогам 2025 года комитет финансов Ленинградской области удостоен награды «За эффективную организацию межбюджетных отношений на региональном уровне» на Московском финансовом форуме. Эту награду получил только один регион России.

Ленинградская область заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе и вошла в топ‑10 федерального рейтинга по цифровой трансформации. Все муниципальные образования и бюджетные учреждения интегрированы в единую облачную систему, что позволяет контролировать каждый рубль бюджетных средств и оперативно управлять бюджетным процессом.

Планы на 2026 год

«2025 год для нас был достаточно удачным. Мы смогли за счёт вдумчивой, грамотной бюджетной политики сформировать необходимые резервы на 2026 год. Мы выполнили все наши публичные нормативные обязательства. Не задержали ни одной заработной платы. Обеспечили финансированием все стройки, все потребности главных распорядителей бюджетных средств», – подвёл итог Роман Марков.

Первый вице-губернатор также отметил, что сформированные в 2025 году резервы позволят уверенно исполнять бюджет текущего года и планового периода 2027–2028 годов. Приоритетами остаются социальная поддержка граждан, выполнение национальных проектов, развитие инфраструктуры и повышение качества государственных финансов.