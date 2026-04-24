Ленобласть увеличивает число редких и сложных операций
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о росте объема операций по трансплантации печени в Ленобласти за последние годы и поделился историей Елены Валентиновны из Тихвина, которой помогли врачи Ленинградской областной клинической больницы.
«Находясь в командировке, приятно получать теплые новости и истории от наших ленинградских врачей. Такие, за которыми — люди, которые получили второй билет в жизнь.
За последние годы у нас выросли объемы операций по трансплантации печени. Ещё в 2023 году проведена первая и единственная за год операция. А за 2025 год — уже 11!
История Елены Валентиновны из Тихвина — уникальный случай. Год назад её жизнь превратилась в ад. Тошнота, невыносимая слабость, а животе скапливалось до 11 литров жидкости. Дышать было нечем. Врачи Ленинградской областной клинической больницы не стали ждать: пригласили на ортотопическую трансплантацию.
Для Елены Валентиновны всё прошло хорошо. Послеоперационный период — гладко, словно по медицинскому учебнику: без единого осложнения.
Огромное спасибо команде ЛОКБ за их труд. Елене Валентиновне — долгих и здоровых лет!
И главное. Не ждите чуда. Если у вас или ваших близких есть проблемы с печенью — лучше провериться и действовать. Сегодня в нашем регионе умеют давать второй шанс. Каждому, кто встаёт в очередь, проводят операцию. В среднем она занимает 5–6 часов — и это время, которое может вернуть годы жизни», — подчеркнул Александр Дрозденко.