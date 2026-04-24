Более 2 млн человек проголосовали за объекты благоустройства
21 апреля на Платформе обратной связи Госуслуг стартовало голосование за объекты благоустройства. За первые три дня в нём приняли участие уже более 2,2 млн человек.
Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году граждане могут выбрать из более чем 6,7 тыс. общественных пространств — это парки, скверы, набережные, улицы, дворовые территории и другие объекты.
Где можно проголосовать
- на Госуслугах
- в приложении «Госуслуги Решаем вместе»
- с помощью чат-бота «Госуслуги Решаем вместе» в мессенджере Max
Голосование продлится до 12 июня. Выбрать можно только один объект в районе проживания или регистрации. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, могут быть реализованы уже в следующем году.
