Круглый стол для семей СВО

Встреча в формате открытого диалога была организована с целью предоставления всесторонней поддержки и консультаций родным и близким военнослужащих СВО.

Информацию о комплексной поддержке семей участников СВО предоставила заведующая отделением семейного МФЦ «Формула семьи» Оксана Бахвалова.

- Мы работаем с семьями, несовершеннолетними детьми, беременными женщинами и семьями участников СВО, – отметила она. – На нашей площадке предоставляются консультации психологов и юристов, проводятся консультации по социальным вопросам и по льготам, положенным семье. Иными словами, мы сопровождаем семью, если есть какая-либо необходимость в получении любой помощи, включая медицинскую.

О том, какие услуги предоставляет Государственное юридическое бюро Ленинградской области, рассказала юрисконсульт Марина Крупина. Напомним, Бюро было открыто в Гатчине в феврале 2024 года с целью оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан в рамках федерального и регионального законодательства. Участники СВО и их семьи – в приоритете: сотрудники проводят для них как устную, так и письменную консультацию, а в каких-то случаях даже по доверенности представляют их интересы в суде.

Главный специалист Центра социальной защиты в Гатчинском округе Ольга Киржаева познакомила собравшихся с мерами социальной поддержки, которые действуют на территории Ленинградской области. В частности, как участникам СВО, так и членам их семей предоставляется компенсация за коммунальные услуги. Если раньше для родителей, жен и детей участника СВО действовало условие совместного проживания с ним, то теперь компенсация предоставляется независимо от этого.

Среди других мер социальной поддержки – единовременная выплата взамен предоставления земельного участка по земельному сертификату, предоставление льготного сертификата на зубопротезирование как действующим воинам, так и вернувшимся с СВО ветеранам.

Еще одна актуальная мера – однократное предоставление ветеранам и инвалидам боевых действий ликвидной древесины для строительства жилых домов объемом до 150 кубометров.

- Речь идет о вырубке участка, на котором растет нормативная древесина, пригодная для строительства жилого дома, – пояснил заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Павел Иванов. – По принятым в лесничестве решениям уже есть очередь. В 2025 году было предоставлено около двадцати таких земельных участков – не только ветеранам СВО, но и многодетным семьям.

Обратиться по вопросу заключения договора купли-продажи лесных насаждений можно в МФЦ, уполномоченный орган местного самоуправления (Гатчинское лесничество) либо в комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Как напомнил Павел Иванов, в Гатчине на одной площадке действуют два учреждения, охватывающие разные категории военнослужащих и их семей – государственный фонд «Защитники Отечества» и Военно-социальный центр Министерства обороны РФ.

Основная цель фонда «Защитники Отечества» – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Военно-социальный центр является структурой Министерства обороны РФ. Сюда могут обратиться контрактники, призывники, мобилизованные, добровольцы, а также уволенные из рядов Вооруженных сил России и члены их семей. Военнослужащие могут решить здесь все вопросы, связанные с периодом прохождения службы (обеспечение денежным довольствием; установление положенных выплат; награждение государственными наградами и медалями; прохождение ВВК; военно-ипотечное кредитование; выдача удостоверения ветерана боевых действий; выдача справок участникам и членам семей участников СВО). Также на базе Военно-социального центра решаются вопросы, связанные с поиском без вести пропавших военнослужащих.

О работе с детьми участников СВО рассказал заместитель председателя комитета образования Гатчинского округа.

- В нашу компетенцию входит внеочередное обеспечение местами в детском саду, стопроцентная льгота по оплате за детский сад, бесплатное питание для школьников, первоочередное обеспечение местами в образовательных учреждениях начального, основного и среднего общего образования, льготное пребывание в группах продленного дня, первоочередное предоставление организации летнего отдыха и оздоровления детей, – отметил он.

Завершая работу круглого стола, его участники отметили важность проведения подобных встреч для обеспечения своевременной и адресной поддержки семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Для справки: Семейный многофункциональный центр «Формула семьи» работает по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14-а, стр. 1. Государственное юридическое бюро Ленинградской области расположено по адресу: Гатчина, ул. Чехова, д. 14а, стр. 2.

Государственный фонд «Защитники Отечества» и Военно-социальный центр Министерства обороны РФ расположены по адресу: г. Гатчина, ул. Чкалова, 7.

Юлия Лысанюк