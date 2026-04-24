Молодых управленцев Ленинградской области приглашают принять участие в проекте «Команда России»

Второй сезон программы «Команда России» открывает возможности для молодых управленцев со всей страны: к участию приглашают руководителей и участников управленческих команд – сотрудников органов власти и подведомственных организаций, а также представителей общественных структур, институтов гражданского общества и некоммерческих организаций. В отличие от первого потока, где участвовали представители 13 субъектов, теперь география расширена на всю Россию. Главное требование – возраст до 35 лет на момент подачи заявки и наличие проекта, готового к реализации или находящегося на высокой степени готовности.

«Команда России» продолжает системную работу «Сенежа» по подготовке руководителей нового типа. Такие управленцы обладают развитыми навыками командного взаимодействия и руководствуются ценностью служения людям. Участниками «Команды России» станут 200 лидеров со всей страны – каждый из них придёт с конкретной инициативой, направленной на улучшение жизни населения, и получит методологию и набор практических инструментов для реализации общественно значимых проектов для жителей регионов», – отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.

Для участия в программе представителям Ленинградской области необходимо зарегистрироваться на платформе, пройти анкетирование и загрузить видеовизитку, затем пройти дистанционный индивидуальный отбор и дождаться результатов для зачисления на программу. 200 лучших участников со всей страны пройдут дистанционное обучение в формате интенсивных онлайн-модулей.

В 2026 году программа включает три тематических направления.

«Цели и ценности»: участники изучат ключевые задачи в рамках достижения национальных целей, погрузятся в систему государственного управления в условиях внешних и внутренних вызовов, ознакомятся с лучшими практиками реализации демографической и семейной политики, решениями по социальной интеграции участников СВО и членов их семей, инструментами достижения культурного суверенитета и научно-технологического лидерства, благоустройства территорий и развития креативных индустрий.

«Управление и лидерство»: здесь разберут модели лидерства и управленческого влияния, ценности и основы русской управленческой традиции, технологии формирования эффективных команд, исторический менеджмент, основы проектного управления и масштабирование проектов от пилота к системе.

«Инструменты реализации»: участники освоят методики социальной архитектуры, инструменты медиакоммуникации, цифровые технологии в политике, поиск ресурсов и механизмы внедрения проектов.

С участниками будут работать ведущие федеральные эксперты: заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, сенатор Совета Федерации Александр Карелин, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ Зоя Дивненко, основатель проекта «Исторический менеджмент» Татьяна Григорьева, директор Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия – страна возможностей», доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Володенков и другие.

Регистрация и анкетирование на программу «Команда России» будут идти с 24 апреля по 14 мая 2026 года. Далее, до 25 мая, участников ждет отбор, после которого начнется дистанционное обучение – оно продлится до 15 августа 2026 года. Финал пройдет очно в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в конце августа 2026 года, где лучшие проекты будут представлены руководителям федерального и регионального уровня и экспертному сообществу для дальнейшей реализации.

Участники получат экспертную и информационную поддержку от организаторов и партнеров проекта, а также пройдут постпрограммное сопровождение через экосистему Президентской платформы «Россия – страна возможностей», корпоративные университеты, Центры развития компетенций государственных и муниципальных служащих и институты развития.

Официальный сайт проекта: https://командароссии.рсв.рф/