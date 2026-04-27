Александр Дрозденко анонсировал открытие новой выставки в Суйде к 245-летию памяти Абрама Ганнибала

"Есть в Ленобласти одно место — Суйда. Оно хранит память, ту, что в учебниках не найдёшь. Здесь после отставки поселился Абрам Петрович Ганнибал. Сам он родом из Африки, в детстве угодил в плен. Был подарен Петру I. Государь его обучил, и Ганнибал дослужился до генерала. А ещё стал прадедом самого Пушкина. Биография у него тяжелая, словно роман: первая супруга чуть не отравила — еле выжил. Развёлся, вступил в брак снова. За жизнь поменял три имени и две веры. А ещё в 1765 году именно в Суйде он впервые начал сажать картошку. Крестьяне пугались «земляных яблок», бунтовали, но генерал не сдался, - рассказал глава региона.

К 245-летию памяти Абрама Ганнибала — новая выставка. Шкатулка, табакерка, ложечка — порядка трехсот экспонатов, и у каждого — своя загадка. К экспозиции областные реставраторы Международного центра восстановили часы, мельницу для кофе, льномялку, проверили трубы и мемориальные ларцы. Открытие 12 мая в Музее-усадьбе «Суйда.