От паспорта – к цифровому ID в МАХ

МФЦ Ленинградской области принимают активное участие в работе Первого Всероссийского форума «Государство для людей», посвященного формированию человекоцентричного подхода в работе госслужащих и развитию цифровых сервисов, который проходит с 23 по 25 апреля в Красноярске.

Директор МФЦ Ленинградской области выступил на мероприятии с докладом «Трансформация клиентского опыта в МФЦ: от паспорта к биометрии и цифровому ID». Он поделился инновационным опытом работы центров госуслуг 47 региона и презентовал новую технологию идентификации личности заявителя с помощью сервиса «Цифровой ID» в национальном мессенджере MAX.

Напомним, ранее МФЦ Ленинградской области первыми в России применили на практике данную технологию и успешно провели тестовые испытания. В ближайшее время новый сервис будет доступен для заявителей в 15 офисах «Мои документы» 47 региона.

Директор Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг и выполнения государственных функций Минэкономразвития Кирилл Албычев поблагодарил МФЦ Ленинградской области за инициативу по внедрению цифровых сервисов национального мессенджера МАХ в практическую работу.