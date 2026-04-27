В Ленинградской области почтили жертв и наградили ликвидаторов катастрофы Чернобыльской АЭС

В годовщину трагедии у мемориала «Жертвам ядерных катастроф и аварий» в Сосновом Бору прошел памятный митинг с участием Александра Кялина, вице-губернатора по социальным вопросам. Среди собравшихся — участники ликвидации аварии, близкие погибших. Участники церемонии возложили цветы к подножию мемориала.

«Это дата, которая напоминает о трагедии и одновременно — о силе человеческого духа. В ликвидации последствий участвовали наши земляки: ликвидаторы, пожарные, спасатели, врачи, добровольцы.

Выражаю глубокую признательность всем ликвидаторам за подвиг, стойкость и отвагу», — отметил в обращении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Также после траурной церемонии состоялось награждение ликвидаторов:

— диплом губернатора Ленинградской области был вручен Сосновоборскому отделению организации инвалидов «Союз Чернобыль» — за большую общественную работу по сохранению исторической памяти о героизме ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС;

— более 10 ликвидаторов также были удостоены благодарностей главы региона.

Сегодня в Ленинградской области проживают почти 1 700 участников ликвидации последствий катастрофы в Чернобыле, в том числе более 500 инвалидов вследствие трагедии. Для них в регионе действуют меры социальной поддержки.