Ленинградцы навели порядок в регионе

«Каждый год открываю для себя сезон субботников на Дороге Жизни. С первого года работы губернатором приезжаю сюда весной при любой погоде. Это место особое: память о непокоренном Ленинграде, Ленинградской битве, нашей Победе и людях, которые отдали жизнь за город», — отметил Александр Дрозденко.

К Александру Дрозденко присоединились ветераны СВО, волонтеры из "Единой России" и Всеволожского района, депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Как сообщил губернатор, 8 мая планируется мотопробег по Дороге жизни: от Пискаревского мемориала до «Разорванного кольца», с остановками, возложением цветов и минутой молчания. 9 мая в Ленинградской области проведем праздничные мероприятия и очный «Бессмертный полк». Основные шествия пройдут в городах воинской славы, городах и поселках воинской доблести.

«Но прийти с портретом своего героя к мемориалу, братскому захоронению или памятному месту может каждый. В этом году предлагаем выходить и с портретами бойцов СВО», — отметил губернатор.

После 9 мая Дорога Жизни и мемориалы Зеленого пояса Славы заходят в большую. Проекты подготовлены и пришли экспертизу. Реставрацию, благоустройство и озеленение более 40 памятных объектов планируется начать в 2026 году. На 2026 год предусмотрено около 1 млрд рублей.