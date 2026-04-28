Лето под контролем профессионалов!

Программа выезда выдалась насыщенной и разнообразной. Участники посетили одну из выборгских школ, где смогли напрямую пообщаться с ребятами и провести для них увлекательные мастер-классы. Кроме того, в программу вошли важные лекционные блоки, посвящённые ключевым аспектам работы вожатого: эффективному напарничеству, методике проведения игр и психологическим особенностям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание лекторов было сосредоточено на том, как создать для детей комфортную и безопасную среду.

Активное участие в мероприятии принял студенческий педагогический отряд «Сознание» — более 15 человек включились в работу выезда. Две его представительницы – Яна Асирян и Ольга Ерёменко – выступили в роли кураторов. Их задача заключалась в методической поддержке коллег: девушки помогали другим участникам грамотно проводить мастер-классы и выстраивать общение с юной аудиторией.

Подобные выездные мероприятия — это не просто тренировка, а важный этап в развитии всего движения студенческих отрядов Ленинградской области. Регулярная практика помогает воспитать квалифицированных специалистов, которые в будущем будут работать на благо Ленинградской области. А главное – именно они подарят сотням детей самое незабываемое, доброе и безопасное лето.

Эльвира Стан, командир отряда “Сознание”