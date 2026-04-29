Новый ФОК и корпус на 100 человек

Заседание началось с экскурсии. Директор «Лесной сказки» Антон Акимов рассказал депутатам, как лагерь готовится к летнему сезону: обновляет инвентарь, ремонтирует корпуса и продолжает развивать инфраструктуру. Так, около корпуса № 7 построили футбольное поле – это новый спортивный объект на территории лагеря. Есть и более глобальные проекты – начать в этом году строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (без бассейна). Аукцион уже состоялся, подрядчик ждет финансирования. И, по указанию губернатора Ленинградской области, в лагере начали подготовку к строительству нового корпуса: выделен земельный участок, и в этом году планируется приступить к проектированию большого корпуса на 100 человек.

- Это будет трехэтажный корпус с отдельной столовой, – уточняет Антон Владимирович. – Мы хотим сделать его автономным и построить около ФОКа, чтобы у детей, которые часто приезжают к нам на соревнования, всё было рядом.

Новый корпус будет практически в четыре раза больше существующих – на 30 мест и на 25, где сейчас, по мере надобности, ведется ремонт. К сезону в лагере закуплены новые матрасы, одеяла, подушки, а также фирменные футболки, которые каждый год дарят ребятам.

Этим летом в «Лесной сказке» будет, как обычно, четыре смены, и в общей сложности в лагере отдохнет 880 человек, в том числе 250 детей, находящихся в разных жизненных ситуациях, восемь детей-инвалидов с сопровождающими. 70 % отдыхающих составляют дети из Гатчинского округа. По словам Антона Акимова, желающих отдохнуть летом в лагере в три раза больше, чем путевок. Это связано прежде всего с хорошим соотношением «цена-качество»: при меньшей стоимости отдых в «Лесной сказке» не хуже, чем в других лагерях Ленинградской области – и с точки зрения природных и бытовых условий, и с точки зрения занятости детей.

В этом году на смену тематической программе «Четыре сезона» пришла новая – «Хранители времени», которую разработали сотрудники «Лесной сказки». С этой программой лагерь в прошлом году занял первое место в Ленинградской области.

- Программа рассчитана на всё лето и разбита на четыре части, – поясняет Антон Владимирович. – Это своего рода квест: каждая смена передает задание следующей. Первая смена – «Культура: говорим на языке традиций», то есть отряды будут выбирать какую-то народность и представлять на конкурс кухню, костюмы, традиции этой народности. Вторая смена – «Хранители времени»: ребята будут рассказывать про наши значимые места и даты, начиная с эпохи Средневековья. Третья смена посвящена туризму и называется «Азимут успеха», и четвертая – «Творческая кисть».

Но лето – только часть «сказочной лесной» жизни. Скучать сотрудникам лагеря не приходится: дети сюда приезжают круглый год, каждый месяц в «Лесной сказке» проходит какая-нибудь смена, а то и две: смены для одаренных детей, для петербургского лицея, для гатчинской «девятки» и т. д. Отметим, что каждый год вожатые лагеря занимают первые и призовые места на областном конкурсе, а в этом году на всероссийском конкурсе «Больше, чем каникулы» «Лесная сказка» вошла в тридцатку лучших лагерей России.

Депутаты поблагодарили Антона Акимова и весь коллектив «Лесной сказки» за отличную работу, после чего перешли к рассмотрению вопросов повестки дня. Был заслушан совместный доклад председателя комитета образования Марины Шутовой и заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Ирины Полуэктовой о подготовке к летней оздоровительной кампании.

Также депутаты рассмотрели новые тарифы. Так, стоимость путевки в лагерь «Лесная сказка» на летнюю смену 2026 года составит 49400 рублей (социальная) и 60400 рублей (в корпус повышенной комфортности). Размер родительской платы за пребывание ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе школ Гатчинского округа составит: на смену 21 день за полный день пребывания – 2750 рублей, за сокращенный день – 2300 рублей.

Андрей Соколов