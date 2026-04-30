Помогаем пушистым друзьям!

25 апреля восемь членов студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) посетили приют для животных «ЛапУшки» в Гатчинском районе.

Ребята помогали сотрудникам с повседневными делами: выгуливали собак и переносили опилки для обустройства вольеров. Такая помощь позволяет персоналу приюта сосредоточиться на других неотложных задачах и быстрее справляться с текущими заботами. Кроме того, волонтёры сделали качественные фотографии обитателей, чтобы помочь им поскорее найти новый дом.

Помимо хозяйственной помощи, студенты уделили внимание кошкам. Они провели работу по социализации животных — этот процесс помогает кошкам легче адаптироваться к присутствию человека, снижает уровень стресса и повышает шансы питомцев на пристройство в новые семьи.

Не обошлось и без приятных сюрпризов: отряд привёз корм и игрушки. Эти вещи необходимы для постоянного использования, и, как правило, их не хватает из-за большого количества животных.

«Труд сотрудников приютов часто остаётся незаметным, но он очень тяжёлый. Любая помощь здесь нужна, и мы рады, что можем её оказать», — прокомментировала руководитель отряда Эльвира Стан.

Поездка в приют «ЛапУшки» стала для отряда «Сознание» одним из мероприятий в рамках добровольческой деятельности. Волонтёры помогают не первый раз и не планируют останавливаться: впереди у них новые выезды и новые дела.

Эльвира Стан, командир отряда “Сознание”