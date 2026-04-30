Пожарным — новая техника и дополнительные выплаты

«Вместе с депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергеем Петровым поздравил с 377-летием пожарной охраны России сотрудников МЧС, Леноблпожспаса и добровольцев. Вручил награды и передал новую технику: 12 пожарных машин и 5 «Газелей». Техника пойдёт в Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лужский, Подпорожский, Приозерский районы и Гатчинский округ.

Но главное — не машины, а люди.

Как и во времена царя Алексея Михайловича, основавшего пожарную охрану, самое важное, что требуется от человека, который принял решение поступить на службу, — это быть смелым, самоотверженным и всегда готовым к выполнению поставленной задачи.

Мы — регион в зоне атаки БПЛА. Сегодня на долю пожарных выпали сложные испытания. Во многом благодаря совместной работе нам удаётся оперативно реагировать на все вызовы.

Правительством Ленинградской области ведётся систематическая работа по поддержке наших огнеборцев: например, мы ввели дополнительную выплату — 10 тысяч рублей за смену тем, кто выезжает на ликвидацию последствий атак БПЛА, а также застрахуем жизнь и здоровье наших пожарных.

Спасибо за службу. Берегите себя», — отметил Александр Дрозденко.

Огнеборцев с профессиональным праздником поздравил депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Сергей Петров. Он выразил признательность личному составу и вручил благодарственные письма депутата Госдумы.

Начальник ГУ МЧС России по Ленобласти Евгений Дейнека поблагодарил губернатора региона за поддержку пожарной службы и отметил, что благодаря совместным усилиям по итогам 2025 года количество пожаров в Ленинградской области сократилось на 15%, а число погибших — на 3%.

С начала 2026 года подразделения пожарного гарнизона потушили 2477 пожаров, спасли 234 человека, эвакуировали 470.

В ходе празднования Дня пожарной охраны ГУ МЧС России по Ленинградской области переданы 1 пожарная машина на шасси Урал и 3 — на шасси «КамАЗ», в ГКУ «Леноблпожспас» — 8 пожарных машин «КамАЗ» и 5 оперативных грузопассажирских автомобилей «ГАЗель NN».

Техника отправится во Всеволожский, Волховский, Выборгский, Кировский, Киришский, Лужский, Подпорожский, Приозерский районы и Гатчинский округ. Автомобили будут перевозить грузы, материалы, доставлять сотрудников к местам работ.

Стоимость техники — порядка 200 млн рублей. Техника приобретена в рамках областной программы «Безопасность Ленинградской области».