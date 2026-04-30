Второй сезон Лиги школ по волейболу «Smart Volley» 2025-2026 гг. завершен!

Торжественный парад открытия задал тон всему соревнованию, который проходил под руководством блестящего ведущего и постоянного гостя нашего финала Александра Архарова. С приветственными словами к юным спортсменам обратились почётные гости: Владимир Михайлович Капустянский, директор АНО «Путь к успеху» и организатор Лиги; Александр Владимирович Русских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области; Алексей Николаевич Белоусов, заместитель начальника отдела развития детского и массового спорта Центра спортивной подготовки Ленинградской области; Евгений Лаппо, главный судья соревнований.

Как проходили игры? Это был настоящий накал страстей! Игровые площадки стали местом, где решалась судьба пьедестала. И девушки, и юноши демонстрировали зрелищный волейбол: мощные подачи, молниеносные передачи и результативные блоки. Каждый розыгрыш давался тяжело, но именно борьба сделала финал таким захватывающим. Спортсмены показали характер, который точно пригодится им в большой жизни. Зрители не смолкали, поддерживая свои школы. И, конечно, невозможно провести соревнования без честного и беспристрастного судейства, за что отдельное спасибо судейской бригаде под руководством нашего доброго друга Евгения Лаппо.

Для церемонии награждения приехали Олег Германович Морозов (исполняющий директор Федерации волейбола Ленинградской области, директор ГБУ ДО ЛО “Спортивная школа по волейболу” и Аделина Владимировна Горская (представитель волейбольного клуба «Динамо-ЛО», помощник директора).

Места распределились следующим образом:

Девушки:

1 место — Гатчинская школа № 2

2 место — Гатчинская школа № 9

3 место — Коммунарская школа № 3

4 место — Гатчинская школа № 7

Юноши:

1 место — Гатчинская школа № 7

2 место — Сиверская школа № 3

3 место — Гатчинская школа № 9

4 место — Коммунарская школа № 3

Все победители и призеры получили заслуженные кубки, медали, грамоты и памятные призы от волейбольного клуба «Динамо-ЛО». Были сказаны особые слова благодарности и вручены подарки тренерам и преподавателям физкультуры — именно они воспитали эти команды чемпионов.

Но финал — это не только про счёт на табло! Для всех зрителей и игроков была подготовлена программа с конкурсами и интерактивами. Любой желающий мог почувствовать себя частью волейбольного праздника: посоревноваться в подаче, выиграть сувениры и просто зарядиться позитивом. Атмосфера добра и азарта витала буквально в воздухе. Мы говорим спасибо каждому, кто участвовал в конкурсах — ваши улыбки стали главной наградой для нас!

Благодарим за поддержку:

Комитет по спорту и молодежной политике Гатчинского муниципального округа

Комитет образования Гатчинского округа

Федерация волейбола Ленинградской области

Федерация волейбола Гатчинского округа

Гатчинский городской спортивно-досуговый центр

Отдельное спасибо нашему партнеру Волейбольному клубу «Динамо-ЛО» » за ценные подарки и помощь в организации!

Финал Лиги школьников по волейболу ещё раз доказал: спорт объединяет, вдохновляет и делает школьную жизнь ярче!

По информации АНО “Путь к успеху”

Фото организаторов