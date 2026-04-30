Тренировочный экзамен по информатике

Тренировки проходили на базе Гатчинских школ № 1, № 8 «Центр образования» и Сиверской гимназии.

Во время тренировочных мероприятий была проведена апробация техники и резервного оборудования, программного обеспечения. Также были отработаны действия всех специалистов, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ, в стандартных и нестандартных ситуациях.

Для выпускников репетиционный экзамен не является обязательным. Однако он помогает ребятам потренироваться в условиях, максимально приближенным к реальному экзамену.

«Я рад, что принял участие в репетиционном экзамене по информатике и на практике познакомился с процедурой его проведения. Я понял, каким программным обеспечением можно пользоваться. При дальнейшей подготовке к экзамену обязательно это учту», - поделился своими впечатлениями участник репетиционного экзамена Кирилл.

В 2026 году на ЕГЭ по информатике зарегистрировались 126 (17 %) выпускников. Этот предмет необходим для поступления на специальности, связанные с программированием, защитой информации и информационной безопасностью, работой с базами данных, web-дизайном, бизнес-информатикой.

В основной период государственной итоговой аттестации ЕГЭ по информатике будет проводиться 18 и 19 июня.