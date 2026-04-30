Жители Северо-Запада активизировали рынок частного строительства

Чаще всего ипотеку на ИЖС в Сбере в Северо-Западном федеральном округе берут петербуржцы, а также жители Ленинградской, Вологодской, Архангельской и Калининградской областей.

По программам с господдержкой в округе проходит 95% кредитов на индивидуальное жилищное строительство, в Петербурге — 96%.

- Частное строительство — это, как правило, осознанный выбор: дом требует материальных и физических вложений, хозяйство — внимания, а участок — времени. Но именно в этих ежедневных заботах появляется то самое ощущение, что ты на своём месте, которое к тому же создаёшь сам. И мы видим, что людей, которые стремятся к этому, всё больше. Если ажиотажный спрос в январе можно связать с ожиданиями по ужесточению условий семейной ипотеки, то в феврале и марте 2026 года суммы выдачи тоже в 2–2,5 раза превысили объёмы прошлого года, что говорит о высоком запросе на частное жилье, - рассказал Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка.

Средняя стоимость строительства дома в регионах СЗФО в 2026 году составляет 8 млн руб., а площадь — 106 кв. м. В большинстве случаев россияне строят одноэтажные дома с тремя комнатами. Первоначальный взнос по ипотеке варьируется в пределах 22–24%. При среднем доходе в регионе 145,1 тысяч рублей ежемесячный платёж достигает 45–50 тысяч рублей. Лидеры в СЗФО по доле ИЖС в общей выдаче ипотеки в своих регионах — Вологодская (7,2%) и Ленинградская (7,1%) области.

