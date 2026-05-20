Александр Дрозденко: «Память здесь держится на конкретных делах»

«Енакиево дало Победе солдат, металл и силу восстановления. Уроженцы города воевали на фронтах Великой Отечественной, десятки енакиевцев стали Героями Советского Союза, шахтёры и металлурги держали промышленный хребет страны. После освобождения города Енакиевский металлургический завод подняли в короткий срок: уже в декабре 1943 года он снова дал чугун.

Поэтому памятные места Енакиево для нас имеют особое значение. В этом году, ко Дню Победы - 9 Мая Ленинградская область привела в порядок семь таких адресов: братскую могилу советских воинов и могилу генерал-лейтенанта В.К. Шмоненко на старом кладбище на улице Берегового, братскую могилу в Ольховатке, могилы Героев Советского Союза А.Я. Марченко и Г.И. Крамаренко, памятник генералу армии, Герою Советского Союза Н.Ф. Ватутину и памятник воинам-землякам на улице Гагарина.

Работы выполнили силами наших подрядчиков, которые сейчас заняты восстановлением подшефного Енакиево в ДНР. Многие такие места десятилетиями стояли в запустении: когда территория находилась под контролем ВСУ, многие воинские захоронения подвергались вандализму и ухаживали за ними местные жители своими силами, ведь для них эта память оставалась личным долгом.

За каждым из этих мест стоит своя часть истории города: фронт, оккупация, освобождение, возвращение людей к мирной жизни. Память здесь держится на конкретных делах: ухоженной братской могиле, восстановленном памятнике, сохранённом имени солдата. Продолжим помогать Енакиево сохранять эту историю», — отметил губернатор Ленинградской области в ходе рабочей поездки в ДНР.