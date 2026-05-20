Каким будет «Лукоморье»?

Проектом предусмотрены пешеходные дорожки, зоны отдыха, арт-объекты. За эту общественную территорию год назад в ходе рейтингового голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» свой голос отдали 224 человека. Проект был разработан с учетом пожеланий жителей поселка Суйда.

До 12 июня жители Гатчины и Коммунара выбирают дизайн-проект благоустройства новых общественных территорий, которые появятся в 2027 году.

Гатчинцы по результатам рейтингового голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выбрали для обновления бульвар «47 регион» – территорию вдоль ул. Рощинской на участке от пр. 25 Октября до ул. Чехова.

Жители Коммунара выбирают, каким будет продолжение общественного пространства «Тихая гавань» – вдоль реки от парка «Ижора» к микрорайону Комсомол (2 этап).

На выбор жителей представлены по два варианта преображения территорий. Проголосовать за понравившийся проект можно на сайте: zagorodsreda.gosuslugi.