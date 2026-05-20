Ленинградцы — фронту

Об этом Александр Дрозденко сообщил в своих соцсетях.

«Передали подразделению «Барс-Ленинградец» и подшефному ремонтно-восстановительному батальону технику и оборудование, которое нужно на передовой: 10 мотоциклов, средства связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, продукцию народного ВПК Ленинградской области. Также передали грузы, собранные «Единой Россией».

На базе рембата, над которым мы шефствуем уже 4 года, увидел, как работает цех сборки транспортеров переднего края, созданный при нашем участии: машины из Ленинградской области здесь разбирают, усиливают, дорабатывают и приспосабливают под реальные задачи СВО. Это живая инженерная работа, где каждая деталь проходит через руки людей, которые понимают, для чего она нужна бойцам. Важно, что эта техника усилит работу воинов, которые служат в наших именных Ленинградских подразделениях, там служат много ребят из нашей области и мы поддерживаем с ними связь. Нашу технику, местные мастера гордо называют «Ленинградец» и я уверен, в боевой работе она докажет, что достойна своего имени.

Поручил нашей автобазе связаться с ремонтным цехом и передать технику, которая используется редко. Если машина стоит без дела в тылу, она должна работать там, где сейчас нужнее. Помощь фронту продолжаем в практическом режиме: техника, связь, защита, ремонт и постоянная обратная связь с подразделениями.

Всё для фронта, всё для Победы!», — отметил Александр Дрозденко.