«Ночь музеев» на гатчинской земле

Традиции и культура многонациональной России, память о родной земле, воспоминания о советском детстве, индейские посиделки у ночного костра, театрализованные представления, живопись и любимая музыка – каждый гатчинский музей выбрал наиболее близкую для себя тему, которая так или иначе была связана с чем-то родным, любимым и очень близким.

Вечером 16 мая рядом с музеем «Дачная столица» в поселке Сиверский развернулись палатки, горел костер, звучали индейские легенды и флейта. На этот раз музей представил необычную программу «В гости к индейцам», которая погрузила гостей в советское детство, для многих связанное с романтикой американских прерий и героями Фенимора Купера. Вместе с историко-этнографическим клубом «Старый Фронтир» гости музея познакомились с бытом, который десятилетиями воссоздавали энтузиасты-индеанисты, заглянули в типи – традиционное жилище кочевников, услышали завораживающие легенды и индейскую музыку.

Кстати, в музее «Дачная столица» работает выставка «Я хотел бы стать индейцем» – предметный рассказ о том, как детская мечта вырастает в глубокое знание истории и этнографии. В экспозиции представлены уникальные дневники и письма «русских индейцев» 1970-х годов, аутентичные костюмы воинов сиу и шайенов, редкие фотографии с ежегодных фестивалей пау-вау под Ленинградом, предметы, воссозданные по технологиям XVIII–XIX веков – от выделки кожи до резьбы по кости.

Весело и непринужденно проходила «Ночь музеев» в Доме станционного смотрителя в Выре. Музей пригласил своих гостей в путешествие, где отправной точкой и путеводителем стала книга. Гости, выполняя задания, «зарабатывали» подорожную и вместе с пушкинскими героями совершали познавательную прогулку по страницам произведений из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Они общались с пушкинской Лизой, играли с Гусаром и Дуней, побывали в «Сказке о царе Салтане» и «Сказке о рыбаке и рыбке». За веселыми литературными фантазиями на Вырской почтовой станции по-хозяйски наблюдал сам Александр Сергеевич Пушкин.

В увлекательное путешествие по необъятным просторам нашей страны пригласил в этот вечер своих гостей мемориальный Дом-музея И. Шварца в поселке Сиверский. Участники акции познакомились с традициями и культурой многих народов России, погрузились в историческое прошлое, вспомнили важные события, совершили виртуальное путешествие в места, с которыми связана профессиональная деятельность композитора Исаака Шварца. В финале каждого сеанса звучала гениальная музыка русских композиторов в исполнении профессиональных музыкантов.

Интересной и запоминающейся постарались сделать свою «Ночь музеев» сотрудники Музея города Гатчины. Своим гостям они предложили программу «Живые истории Гатчины». По сюжету сотрудники музея сталкиваются с необычными явлениями

в старинном здании Мариинской женской гимназии, где сейчас находится музей. Как правило, это происходит в вечернее время после того, как музей закрывается для посетителей...

Проводить необычные экскурсии помогали участники группы «Театральный волонтер» Татьяна Демишева, Владимир Кошелев, Тимур Тимофеев и Лев Алексеевич – благодаря им ожила история родного города в старинных стенах здания музея. В паузах между экскурсиями с музыкальными номерами выступали артисты Гатчинского Дома культуры Яна Владимирская, Владимир Деньговский, Виталий Парфенов.

Впервые участие в акции приняли сотрудники мемориального комплекса в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево. Музей памяти под открытым небом хранит историю, которую нужно знать и помнить каждому. В «Ночь музеев» гости узнали об истории геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, о концлагерях, которые располагались на гатчинской земле, о судьбах людей, которые стали прототипами для скульптур мемориала.

Программа «Ночи музеев» в музее-усадьбе «Суйда» была посвящена славному роду Ганнибалов. Центральной фигурой, конечно же, стал Абрам Петрович Ганнибал – государственный деятель XVIII века, глава большого семейства и основатель рода Ганнибалов в России. Также в этот вечер вспомнили о его старшем сыне Иване Абрамовиче – герое Русско-турецкой войны и одном из основателей города Херсона. Гости Суйды приняли участие в мастер-классах по изготовлению слона (центральной фигуры герба Ганнибалов) и бумажных кораблей-брандеров в технике оригами. Желающие поупражнялись в письме пером на винтажной бумаге, составляя рескрипт Екатерины II.

Международный центр реставрации пригласил своих гостей на лекцию старшего научного сотрудника музея-усадьбы «Рождествено» Данилы Сергеева, которая была посвящена обложкам и иллюстрациям произведений В. Набокова. Данила провел кураторскую экскурсию по выставке «Такие совершенные слова»: Владимир Набоков в иллюстрациях Г. А. В. Траугот», на которой рассказал, как набоковский текст был интерпретирован художниками и как поэтический образ превращается в визуальный.

Музей «Домик няни А.С. Пушкина» в Кобрино предложил своим гостям интерактивную игровую программу «Непобедимая наша страна дружбой народов скреплена!» Участники предприняли увлекательное путешествие по многонациональной России, познакомились с обычаями, традициями и культурой народов, проживающих на территории Руси. В программу вошли веселые конкурсы, загадки, сюрпризы, позволившие гостям Кобрино раскрыть свой творческий потенциал, развить ловкость, смекалку и умение работать в команде.

К акции «Ночь музеев» присоединился и музей-заповедник «Гатчина», который принимал гостей в Приоратском дворце. Программа музея была посвящена автору Приоратского замка, архитектору Николаю Львову. Специально для этого вечера был разработан аудиоспектакль «Мнил веки пользой пережить», который позволяет провести один день с гениальным зодчим. Современники называли Николая Львова «русским Леонардо» и «новым Ломоносовым»: он был не только архитектором, но еще и поэтом, музыкантом, геологом и даже изобретателем. Гости «Ночи музеев» в Приоратском дворце стали участниками архитектурных поисков Николая Львова, свидетелями его мечтаний, размышлений и диалогов

с Павлом Первым.

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото организаторов акции