День Ганнибала в Суйде

Этот день был выбран неслучайно, поскольку это одна из немногих, доподлинно известных дат, связанных с личностью талантливого российского инженера-фортификатора, генерал-аншефа А.П. Ганнибала. Напомним, Абрам Петрович Ганнибал, выйдя в отставку, в 1762 году поселился в Суйде. Известно, что умер он 14 мая 1781 года и был похоронен на старинном Суйдинском кладбище, напротив звонницы старинной церкви Воскресения Христова.

По традиции у памятной стелы, установленной на Вырицком шоссе, на месте предполагаемого захоронения Абрама Петровича, собрались школьники Кобринского поселения, представители местной администрации, работники культурных учреждений Гатчинского округа, члены Морского собрания.

Торжественную встречу открыл марш Лейб-гвардии Преображенского полка. Как рассказала главный хранитель фондов музея Юлия Зорина, полковая музыка появилась в 1711 году, с указом Петра I о создании полковых оркестров. В 1716 году в Преображенском полку играли 40 музыкантов. В этом же полку служил и сам государь, а Абрам Петров был барабанщиком.

Участников встречи приветствовали руководитель Кобринского территориального управления Вячеслав Федорченко и почетный гражданин города Гатчины, член Санкт-Петербургского и Гатчинского Морского собрания Юрий Назаров. Почетным гостем мероприятия стал контр-адмирал Геннадий Николаевич Антонов, который напомнил о важной роли, которую сыграли А.П. Ганнибал и его сын Иван Абрамович в развитии морского военного дела в России.

По сложившейся традиции гостями встречи стали курсанты Военного института железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии Министерства обороны Российской Федерации. В этом году в Суйду приехали ребята из Республики Конго, Кубы, Зимбабве, Беларуси. С собой они привезли небольшой, но очень приятный подарок — чтение на русском языке фрагментов из «Моей родословной» А.С. Пушкина и из его романа «Арап Петра Великого».

Участники памятной акции возложили цветы к подножию памятной стелы. Литию в память об Абраме Ганнибале совершил почетный настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенское, протоиерей Сергий Оржаховский.

Памятные мероприятия продолжились в Доме культуры поселка Суйда, где была представлена просветительская программа «Памяти русского генерала посвящаем…».