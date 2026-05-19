Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

20.05.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

20.05.2026 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

тер. СНТ «Дони»,

д. Зайцево.

20.05.2026 с 10:00 до 18:00

Войсковицкое ТУ:

тер. СНТ Полет-2 (Учхоз),

тер. СНТ Прометей-Учхоз (Учхоз).