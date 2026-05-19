Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
20.05.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
20.05.2026 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
тер. СНТ «Дони»,
д. Зайцево.
20.05.2026 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
тер. СНТ Полет-2 (Учхоз),
тер. СНТ Прометей-Учхоз (Учхоз).
