Президентская библиотека – к 323-летию Петербурга

На портале Президентской библиотеки представлена коллекция «Санкт-Петербург: страницы истории», в которую вошли официальные документы, исследования, архивные и изобразительные материалы, отражающие социально-экономическое, территориальное и культурное развитие города с момента его основания, а также два городских устава – исторический, эпохи Павла I (1798), и современный, ныне действующий (1998).

«Кто воспоёт тебя достойно, / О град Великого Петра, / Великолепный, дивно-стройный…» – такие строки о городе, основанном Петром I, есть в эпиграфе к изданию «Прогулка с детьми по С.-Петербургу и его окрестностям» (1838).

План будущей крепости начертил сам Пётр, а имя «Санкт-Питербурх» она получила в Петров день, когда здесь была заложена церковь Святых апостолов Петра и Павла. Это же имя получил и возникший на острове город. По христианскому преданию апостол Пётр был хранителем ключей от рая, что также казалось русскому царю символичным, поскольку город, носящий имя его небесного покровителя, должен был стать «ключом от Балтийского моря». Спустя несколько лет крепость была названа Петропавловской — по названию её главного собора.

В ноябре 1703 года в память о том, что крепость была заложена в день Святой Троицы, в городе был открыт первый храм – Троицкий. Именно здесь в 1721 году Пётр принял титул императора.

Новому городу, обеспечивающему водный путь из России в Западную Европу, Пётр I придавал важное стратегическое значение. Осенью 1704 года в устье Невы началось строительство Адмиралтейской корабельной верфи с крепостными укреплениями.

В иллюстрированном альбоме для детей «Азбука Санкт-Петербурга» (2010) зданию Адмиралтейства посвящены такие строки: «Шпиль взметнулся над Невой, / С ним кораблик золотой, / В солнечных лучах сияет / И о верфи вспоминает».

В конце 1706 года, с целью защиты Петропавловской крепости с севера в случае возможного нападения шведов, Пётр I издал приказ о строительстве Кронверка. Полтавская победа (1709) и взятие Выборга окончательно укрепили положение Петербурга.

Санкт-Петербург – первый город России, который развивался по заранее разработанному плану. Это определило высокий градостроительный уровень и способствовало формированию городских ансамблей, характерных для конца XVIII – начала XIX века.

В первые десять лет существования города главной его частью являлся Городской (ныне Петроградский) остров. Здесь находились служебные здания, ремесленные слободы и воинские части. Остров соединялся с Петропавловской крепостью с помощью подъёмного моста. Позже начал застраиваться левый берег Невы, где находились Зимний и Летний дворцы Петра I, Летний сад.

В 1712 году город был провозглашён столицей России, а в 1713 году сюда переехал Сенат. В 1712 году Петр I издал указ о создании Генерального плана Санкт-Петербурга, по которому центром города был избран Васильевский остров. Именно здесь были построены портовые сооружения, маяки, а также здание Двенадцати коллегий и Кунсткамера.

В 1725 году в Петербурге основана Академия наук. Именно ей в 1727 году было передано в ведение печатание первой русской газеты «Ведомости», которая с 1728 по 1914 год выходила под названием «Санкт-Петербургские ведомости».

На волне антигерманских настроений в августе 1914 года город был переименован в Петроград. После Октябрьской революции здесь были созданы государственные архитектурно-планировочные организации, в работу которых включились крупные петроградские архитекторы А. И. Гегелло, В. Г. Гельфрейх, А. С. Никольский, Л. В. Руднев, И. А. Фомин. За Нарвской, Московской и Выборгской заставами было развёрнуто строительство жилых домов и общественных зданий. Стали появляться новые типы сооружений: дома культуры, клубы, фабрики-кухни, дома-коммуны. Архитектура этого периода получила название конструктивизма.

После смерти В. И. Ленина в 1924 году по решению ЦК ВКП(б) Петроград был переименован в Ленинград.

В 1935 году был принят Генеральный план развития города. Он предусматривал комплексную застройку в районе бывших окраин, однако эти работы были прерваны Великой Отечественной войной.

В 1941 году город был взят врагами в блокадное кольцо. Голод, холод и бомбёжки продолжались до 1944 года. Жители не только отстояли Ленинград, но и оказали огромную помощь фронту. Ещё во время блокады был разработан план восстановления города. Подвиг ленинградских реставраторов, восстановивших памятники Ленинграда и его пригородов, не имеет аналогов в истории мирового зодчества.

Новый генеральный план развития Северной столицы был принят в 1951 году. В нём большое внимание уделялось реконструкции и благоустройству городского центра. В 1955 году был подписан акт о сдаче в эксплуатацию первой очереди Ленинградского метрополитена.

В 1991 году по результатам референдума более половины жителей города высказались за возвращение ему исторического названия — Санкт-Петербург.

