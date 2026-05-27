Уведомление от АО «Гатчинское»

АО «Гатчинское» сообщает о применении агрохимикатов вблизи населённых пунктов:

— Корписалово,

— Ротково,

— Старое Хинколово,

— Новое Хинколово,

— Вопша,

— Старые Новые Черницы,

— Новые Черницы,

— Парицы,

— Тяглино,

— Большие Колпаны,

— Новое Колено,

— Тихковицы,

— с. Никольское.

Период работ: 1–5 июня 2026 года.

Применяемые агрохимикаты:

Балерина Супер, Мортира, Ланцея, Борей НЕО.

Меры предосторожности:

— не допускать лёта пчёл (минимум 4–6 суток);

— ограничить выход людей на поля в период обработки и в течение 3 дней после неё. По всем вопросам, связанным с проведением работ, просим обращаться:

к главному агроному АО «Гатчинское»  В.В.Перелыгину по телефону 88137161001;

по официальному адресу АО «Гатчинское».