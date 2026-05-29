134405 жителей Ленобласти проголосовали за благоустройство

«Инфраструктура для жизни» в нашем регионе — это не просто название нового нацпроекта, а философия развития, где качество городской среды становится главным драйвером перемен. Ленинградская область уже не первый год доказывает свою компетентность в вопросах преображения территорий. Ключевую роль на всех этапах создания новых благоустроенных пространств — от выбора места до деталей проектов — играют предложения и пожелания жителей. Поэтому приглашаю всех присоединиться к голосованию», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Выбрать дизайн-проект для одной из 34 территорий по всей Ленобласти можно до 12 июня:

- на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru

- через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе»

- с помощью чат-бота

- при поддержке волонтеров благоустройства.

Пространства, которые поддержат жители, будут благоустроены в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».