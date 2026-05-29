Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Дороги к летним лагерям обновят

В Ленобласти продолжается дорожный сезон. Особое внимание – трассам, ведущим к детским лагерям, творческим центрам и учреждениям допобразования. В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в норматив приведут дороги в ряде районов.

Рубрики:  Дороги

Среди объектов – дорога Красное Село – Гатчина – Павловск, подъезд к станции Токсово, Сиверское шоссе в Вырице, а также дорога к центру детского творчества в Подпорожье.

 Будет обновлено покрытие, укреплены обочины, установлены знаки и нанесена разметка