В 2026 году библиотекой цифрового контента на Госуслугах пользуются вдвое чаще
Библиотека цифрового контента — это бесплатный сервис с качественными образовательными материалами в электронном виде. Он помогает сделать обучение интереснее, проще и удобнее.
Сейчас библиотеку используют уже 2,9 млн учителей и учеников. Число обращений к материалам достигло 31,2 млн. В 2026 году сервисом стали пользоваться в два раза чаще, чем годом ранее.
Кто пользуется сервисом
— 0,15 млн — учителя
— 2,75 млн — ученики
Как это работает
Учителя российских школ, у которых есть учётная запись на Госуслугах и доступ к региональному электронному дневнику, могут подобрать материалы в соответствии с учебной программой. Их можно использовать на уроке или назначать детям в качестве домашнего задания. Ученики могут открыть задания через приложение «Госуслуги Моя школа».
Особенности сервиса
— контент соответствует федеральным образовательным стандартам и федеральным программам
— материалы удобно открывать по QR-коду
— продолжительность контента ограничена с учётом времени, которое ученик может провести за компьютером
Использование сервиса — добровольное. Школы и педагоги сами выбирают, когда и как применять материалы в учебном процессе.