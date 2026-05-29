В 2026 году библиотекой цифрового контента на Госуслугах пользуются вдвое чаще

Сейчас библиотеку используют уже 2,9 млн учителей и учеников. Число обращений к материалам достигло 31,2 млн. В 2026 году сервисом стали пользоваться в два раза чаще, чем годом ранее.

Кто пользуется сервисом

— 0,15 млн — учителя

— 2,75 млн — ученики

Как это работает

Учителя российских школ, у которых есть учётная запись на Госуслугах и доступ к региональному электронному дневнику, могут подобрать материалы в соответствии с учебной программой. Их можно использовать на уроке или назначать детям в качестве домашнего задания. Ученики могут открыть задания через приложение «Госуслуги Моя школа».

Особенности сервиса

— контент соответствует федеральным образовательным стандартам и федеральным программам

— материалы удобно открывать по QR-коду

— продолжительность контента ограничена с учётом времени, которое ученик может провести за компьютером

Использование сервиса — добровольное. Школы и педагоги сами выбирают, когда и как применять материалы в учебном процессе.