В создании клипа приняли участие Елена Максимова — певица, актриса, телеведущая и автор главной песни танцевального флешмоба, Харитон Руденко — автор идеи, лауреат международных конкурсов в области оперного искусства, легендарный Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации под управлением заслуженного артиста Российской Федерации, полковника Сергея Дурыгина, а также Большой детский хор имени В.С. Попова под руководством заслуженного артиста России Анатолия Кислякова и Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Леонида Фрадкина.

Автор и генеральный продюсер проекта «Память хранит имена» Харитон Руденко подчеркнул: «Памятный вальс» собрал на одной площадке героев нашего времени: представителей министерств и ведомств, доблестных военнослужащих, учащихся и неравнодушных активистов. Именно в Музее Победы дан старт великому объединению — от Калининграда до Владивостока, которое объединит соотечественников за рубежом и зарубежных участников. Ожидается, что в проекте примут участие сотни тысяч человек.

Проект реализуется при организационной поддержке Министерства иностранных дел России, Министерства обороны России, МЧС России, Министерства культуры России и более 20 министерств и ведомств, их территориальных органов и подведомственных организаций, а также крупнейших всероссийских общественных движений.

Организационный комитет сообщает, что уже приступил к поиску специально созданных композиций для флешмоба в 2027 году. Авторов, желающих внести свой вклад в сохранение исторической памяти, приглашаем направлять тексты и музыкальный материал на электронную почту фестиваля info.ehopobedy@yandex.ru.

