Подведены итоги детского конкурса видеороликов против коррупции

Победители: Красноборский центр образования (Тосненский район) — репортаж «Противодействие коррупции: история и современность»; Гончаровская школа (Выборгский район) — сюжетное видео «Будущее без коррупции». На заседании правительства Ленобласти в режиме ВКС победители в администрациях районов награждены дипломами губернатора.

«Цель конкурса — формирование у школьников нетерпимого отношения к проявлению коррупции. Но не только у детей, но и у взрослых. Когда говорят дети, с их рисунками, видеороликами, это больше влияет на умы взрослых, чем традиционные призывы. Спасибо огромное всем участникам и организаторам. То, что по статистике жители Ленинградской области отмечают снижение коррупционных рисков, — это в том числе благодаря вашему активному участию в конкурсе, тем материалам, которые вы готовите. Все ролики победителей — и основного победителя, и всех, кто вошёл в свои номинации, — мы обязательно разместим на сайте правительства Ленинградской области, распространим через наши средства массовой информации и телеканал ЛенТВ24, чтобы взрослые всё это видели, взрослые на это реагировали, а в целом мир становился чище», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Конкурс проводится уже девятый год. Организаторы — комитет общего и профессионального образования, управление профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора и правительства Ленобласти и Центр «Интеллект».