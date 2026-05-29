Вода + линзы = риск слепоты: врач Пироговского Университета предупредил об опасности акантамебного кератита

Это тяжелейшее паразитарное воспаление роговицы, вызываемое микроскопической амёбой Acanthamoeba. Эти простейшие широко распространены в окружающей среде: они живут в водопроводной воде, бассейнах, озёрах, почве, даже в системах кондиционирования.

Опасность акантамебы в её «коварстве»:

Чрезвычайная устойчивость: Она выживает в растворах, которые убивают бактерии, образуя цисты, способные годами сохраняться. Агрессивность: Попав в благоприятные условия (травмированная роговица под линзой), амёба начинает проникать вглубь роговой оболочки, буквально «поедая» её клетки. Трудности лечения: Заболевание плохо поддаётся терапии, часто требует месяцев агрессивного применения токсичных для глаз капель, пересадки роговицы и нередко приводит к значительному, необратимому снижению зрения или даже слепоте.

Почему акантамебный кератит — болезнь «носителей линз»?

Потому что контактная линза, особенно при нарушении правил, создаёт идеальные условия для трагедии. Она выступает в трёх роковых ролях:

«Мост» для заноса инфекции. Линза — это инородное тело, которое может механически перенести возбудителя с рук или из раствора на поверхность глаза. «Теплица» для размножения. Пространство между линзой и роговицей — тёплая, влажная, замкнутая среда, где амёба чувствует себя прекрасно. «Ворота» для проникновения. Даже микроскопические микроповреждения роговицы, которые неизбежны при длительном ношении или неправильно подобранных линзах, являются входными воротами для инфекции.

Главные причины, которые могут привести к акантамебному кератиту (памятка для каждого пользователя линз):

Причина №1: Вода. Вода. И ещё раз вода. Это абсолютное табу. Амёба живёт в воде. Поэтому категорически запрещено:

Мыться, плавать, принимать душ в линзах.

Промывать линзы или контейнер водопроводной, бутилированной или любой другой нестерильной водой.

Полоскать контейнер водой из-под крана.

Причина №2: Нарушение режима ношения и гигиены.

Сон в линзах, не предназначенных для этого (кроме специальных ночных). Во сне доступ кислорода к роговице резко снижается, что увеличивает риск её повреждения.

Превышение срока ношения линз (носить месяцу дольше, чем указано).

Использование просроченного раствора или его повторное применение.

Недостаточная очистка линз (просто залили раствором, не потерев пальцем).

Причина №3: Игнорирование первых симптомов. Любой дискомфорт — это сигнал тревоги! Особенно должно насторожить:

Сильная, нестерпимая боль в глазу (намного сильнее, чем при обычном конъюнктивите).

Покраснение, которое не проходит после снятия линз.

Светобоязнь, слезотечение.

Ощущение инородного тела, песка.

При появлении этих симптомов линзы нужно немедленно снять и СРОЧНО обратиться к офтальмологу, обязательно сообщив, что вы носите контактные линзы.

Как сделать ношение линз безопасным? Железные правила от офтальмолога: