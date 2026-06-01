Александр Дрозденко провел встречу с учеником Гатчинской школы

Для школьника провели экскурсию по зданию правительства и организовали прием с главой региона, после того как его обращение с благодарностью прочитал Александр Дрозденко.

«Я прочитал его обращение — и меня зацепило. И вот мы с коллегами уже ведём Арсения по коридорам Дома Правительства. У этого парня за плечами с пятого класса — водить группы по музею. Правда, пока что по школьному, историко-краеведческому. Мы не знаем, кто через 20 лет сядет в кресло губернатора. Возможно, тот самый парень, которому мы сегодня показываем закулисье. Тот, кому мы с детства прививаем патриотизм. Поэтому важно объяснять молодым ребятам: лидер должен быть активным, неравнодушным и открытым. И все получится», — отметил Александр Дрозденко.