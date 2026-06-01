Уведомление от АО «Гатчинское»
АО «Гатчинское» сообщает о применении агрохимикатов вблизи населённых пунктов:
— Корписалово,
— Ротково,
— Старое Хинколово,
— Новое Хинколово,
— Вопша,
— Старые Новые Черницы,
— Новые Черницы,
— Парицы,
— Тяглино,
— Большие Колпаны,
— Новое Колено,
— Тихковицы,
— с. Никольское.
Период работ: 6–9 июня 2026 года.
Применяемые агрохимикаты:
Корсар, Борей НЕО, Колосаль Про.
Меры предосторожности:
— не допускать лёта пчёл (минимум 4–6 суток);
— ограничить выход людей на поля в период обработки и в течение 3 дней после неё. По всем вопросам, связанным с проведением работ, просим обращаться:
к главному агроному АО «Гатчинское» В.В.Перелыгину (по телефону 88137161001);
по официальному адресу АО «Гатчинское».
