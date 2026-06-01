Ограничения в движении транспорта в связи с проведением XXIX Петербургского международного экономического форума в 2026 году
С 3 по 6 июня в Северной столице будет проходить Петербургский международный экономический форум. В связи с мероприятиями ПМЭФ на ряде улиц будет введено временное ограничение в движение транспорта.
Остановка транспорта будет запрещена:
с 00.00 часов 29 мая до 23.59 часов 7 июня на участках дорог:
ул. Пилотов от Домодедовской ул. до Стартовой ул.;
Стартовая ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
Домодедовская ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
Внуковская ул.;
Соколиной ул.
с 00.00 часов 31 мая до 23.59 часов 7 июня на участках дорог:
ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;
Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;
четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;
6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;
нечетная сторона наб. р. Мойки от д. 97 до д. 99 по наб. р. Мойки;
Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;
четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;
Итальянская ул. вдоль д. 10/5 по Итальянской ул.;
Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;
Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;
Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;
Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
Малая Морская ул. вдоль д. 7-9 по Невскому пр.;
пр. Римского-Корсакова от д. 3 до д. 9 по пр. Римского-Корсакова;
Никольский пер. вдоль д. 62 по Садовой ул.;
наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;
Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;
ул. Блохина вдоль д. 6/3 по ул. Блохина;
Лиговский пр. от д. 61 до д. 63 по Лиговскому пр.;
Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 2-3-й линий В.О.;
Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Витебского пр.;
с 00.00 часов 31 мая до 23.59 часов 6 июня
на Предпортовой ул. от 7-го Предпортового проезда до Дачного пр.
с 00.00 часов 1 июня до 23.59 часов 7 июня
на Сарицкой ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе и Митрофаньевском шоссе;
с 00.00 до 23.59 часов 3 июня
на Замковой ул. и Кленовой ул. от Инженерной ул. до Замковой ул.
Будет сужена проезжая часть:
с 00.00 часов 1 июня до 23.59 часов 7 июня на участках дорог:
Дорога в аэропорт;
Петербургское шоссе на пересечении с Витебским пр.;
Усть-Славянское шоссе в районе съезда на Волхонское шоссе;
Пулковское шоссе на пересечении с Волхонским шоссе;
Пулковское шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе;
с 00.00 часов 2 июня до 23.59 часов 7 июня на участках дорог:
ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;
Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;
четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;
6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;
нечетная сторона наб. р. Мойки от д. 97 до д. 99 по наб. р. Мойки;
Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;
четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;
Итальянская ул. вдоль д. 10/5 по Итальянской ул.;
Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;
Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;
Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;
Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
Малая Морская ул. вдоль д. 7-9 по Невскому пр.;
пр. Римского-Корсакова от д. 3 до д. 9 по пр. Римского-Корсакова;
Никольский пер. вдоль д. 62 по Садовой ул.;
наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;
Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;
ул. Блохина вдоль д. 6/3 по ул. Блохина;
Лиговский пр. от д. 61 до д. 63 по Лиговскому пр.;
Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 2-3-й линий В.О
ул. Салова вдоль д. 61 по ул. Салова;
Галерная ул. вдоль д. 15 по Галерной ул.;
Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;
Вознесенский пр. от Малой Морской до д. 4 по Вознесенскому пр.
Движение транспорта будет запрещено:
с 00.00 часов 29 мая до 23.59 часов 7 июня на участках дорог:
Стартовая ул. от Быковской ул. до Внуковской ул.;
Домодедовская ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
Внуковская ул. от д. 2 до Домодедовской ул.;
с 15.00 до 23.59 часов 3 июня
на Замковой ул. и Кленовой ул. от Инженерной ул. до Замковой ул.
С 00.00 часов 2 июня до 23.59 часов 6 июня
будет запрещено движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн на участках дорог:
Пулковское шоссе от Волхонского шоссе до Дунайского пр.;
Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе;
Витебский пр. от Московского шоссе до Петербургского шоссе;
Митрофаньевское шоссе от наб. Обводного канала до Кубинской ул.;
Автомобильная ул.;
Предпортовая ул. от 7-го Предпортового проезда до Дачного пр.
Кроме того, запрет движения грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн будет действовать в период со 2 по 6 июня на участке Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт‑Петербурга от Ропшинского шоссе до Софийской ул.
Подробнее ознакомиться со схемами можно по ссылке: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/ogranicheniya-dvizheniya-transporta/
Просим учитывать данную информацию при построении маршрута следования.
Комитет по транспорту администрации Санкт-Петербурга