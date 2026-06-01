Ограничения в движении транспорта в связи с проведением XXIX Петербургского международного экономического форума в 2026 году

Остановка транспорта будет запрещена:

с 00.00 часов 29 мая до 23.59 часов 7 июня на участках дорог:

ул. Пилотов от Домодедовской ул. до Стартовой ул.;

Стартовая ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;

Домодедовская ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;

Внуковская ул.;

Соколиной ул.

с 00.00 часов 31 мая до 23.59 часов 7 июня на участках дорог:

ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;

Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;

четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;

6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;

нечетная сторона наб. р. Мойки от д. 97 до д. 99 по наб. р. Мойки;

Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;

четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;

Итальянская ул. вдоль д. 10/5 по Итальянской ул.;

Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;

Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;

Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;

Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;

Малая Морская ул. вдоль д. 7-9 по Невскому пр.;

пр. Римского-Корсакова от д. 3 до д. 9 по пр. Римского-Корсакова;

Никольский пер. вдоль д. 62 по Садовой ул.;

наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;

Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;

ул. Блохина вдоль д. 6/3 по ул. Блохина;

Лиговский пр. от д. 61 до д. 63 по Лиговскому пр.;

Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 2-3-й линий В.О.;

Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Витебского пр.;

с 00.00 часов 31 мая до 23.59 часов 6 июня

на Предпортовой ул. от 7-го Предпортового проезда до Дачного пр.

с 00.00 часов 1 июня до 23.59 часов 7 июня

на Сарицкой ул. от Соколиной ул. до Петербургского шоссе и Митрофаньевском шоссе;

с 00.00 до 23.59 часов 3 июня

на Замковой ул. и Кленовой ул. от Инженерной ул. до Замковой ул.

Будет сужена проезжая часть:

с 00.00 часов 1 июня до 23.59 часов 7 июня на участках дорог:

Дорога в аэропорт;

Петербургское шоссе на пересечении с Витебским пр.;

Усть-Славянское шоссе в районе съезда на Волхонское шоссе;

Пулковское шоссе на пересечении с Волхонским шоссе;

Пулковское шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе;

с 00.00 часов 2 июня до 23.59 часов 7 июня на участках дорог:

ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;

Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;

четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;

6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;

нечетная сторона наб. р. Мойки от д. 97 до д. 99 по наб. р. Мойки;

Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;

четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;

Итальянская ул. вдоль д. 10/5 по Итальянской ул.;

Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;

Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;

Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;

Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;

Малая Морская ул. вдоль д. 7-9 по Невскому пр.;

пр. Римского-Корсакова от д. 3 до д. 9 по пр. Римского-Корсакова;

Никольский пер. вдоль д. 62 по Садовой ул.;

наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;

Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;

ул. Блохина вдоль д. 6/3 по ул. Блохина;

Лиговский пр. от д. 61 до д. 63 по Лиговскому пр.;

Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 2-3-й линий В.О

ул. Салова вдоль д. 61 по ул. Салова;

Галерная ул. вдоль д. 15 по Галерной ул.;

Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;

Вознесенский пр. от Малой Морской до д. 4 по Вознесенскому пр.

Движение транспорта будет запрещено:

с 00.00 часов 29 мая до 23.59 часов 7 июня на участках дорог:

Стартовая ул. от Быковской ул. до Внуковской ул.;

Домодедовская ул. от ул. Пилотов до Внуковской ул.;

Внуковская ул. от д. 2 до Домодедовской ул.;

с 15.00 до 23.59 часов 3 июня

на Замковой ул. и Кленовой ул. от Инженерной ул. до Замковой ул.

С 00.00 часов 2 июня до 23.59 часов 6 июня

будет запрещено движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн на участках дорог:

Пулковское шоссе от Волхонского шоссе до Дунайского пр.;

Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе;

Витебский пр. от Московского шоссе до Петербургского шоссе;

Митрофаньевское шоссе от наб. Обводного канала до Кубинской ул.;

Автомобильная ул.;

Предпортовая ул. от 7-го Предпортового проезда до Дачного пр.

Кроме того, запрет движения грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн будет действовать в период со 2 по 6 июня на участке Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт‑Петербурга от Ропшинского шоссе до Софийской ул.

Подробнее ознакомиться со схемами можно по ссылке: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/ogranicheniya-dvizheniya-transporta/

Просим учитывать данную информацию при построении маршрута следования.

Комитет по транспорту администрации Санкт-Петербурга