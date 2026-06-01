С 1 июня держатели карт «Мир» смогут получать призы за путешествия по шести регионам Северо-Запада России

Акция для туристов охватывает объекты в шести регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республике Карелии, Вологодской области, Архангельской области и Республике Коми.

Для участия в акции необходимо предварительно проверить регистрацию карты «Мир» в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. После регистрации в личном кабинете участникам откроется интерфейс проекта, где можно будет ознакомиться со списком объектов для посещения, условиями заданий, отслеживать прогресс их выполнения и изучить каталог доступных призов.

«Опыт проведения акции «Туристический привет» в 2023 году показал высокий интерес со стороны участников проекта, поэтому мы решили провести акцию с подобной механикой снова. Приглашаем участников в путешествие по Северо-Западу России – региону, объединяющему древние города, монастыри и уникальную природу Русского Севера. В этот раз маршрут стал масштабнее: мы расширили список регионов-участников акции и добавили более 30 интересных туристических объектов для посещения – от известных достопримечательностей до небольших музеев и локальных культурных пространств, которые редко входят в туристические маршруты», — прокомментировала Мария Точилова, директор департамента развития продуктов технологических сервисов платежной системы «Мир».

Предложение действует с 1 июня по 30 ноября 2026 года. Первые пять месяцев отведены на выполнение заданий, накопление баллов «Приветов» и их обмен на призы или промокоды для получения призов. В последний месяц участники акции смогут только обменивать накопленные баллы на промокоды — начисление новых баллов будет недоступно.

«Для многих россиян некоторые регионы Северо-Запада России пока не воспринимаются как отдельное направление для путешествий, и одна из главных задач проекта – помочь изменить этот стереотип, показав их туристический потенциал. Надеемся, что интерактивный формат участия в акции привлечет внимание большинства россиян, вдохновит на путешествия по городам Серебряного ожерелья России, расширит их знания о новых музейно-туристических локациях и позволит держателям карт “Мир” разнообразить свои маршруты отдыха», — добавила Мария Точилова.

Важно: в проекте участвуют только покупки по карте «Мир».

Покупки, совершенные наличными, через Систему быстрых платежей (СБП) или по Пушкинской карте не участвуют в проекте.

Полные правила акции доступны на сайте vamprivet.ru.