Ленинградская область – на защите детей!

Каждому новорожденному ленинградскому малышу, зарегистрированному в 47 регионе, - медаль и подарок;

Финансовая поддержка беременным (обучающимся в СПО и вузах по 100 тысяч руб., 15 тысяч руб. на подготовку к родам по электронному сертификату, 10 тысяч руб. на компенсацию поездки до роддома и обратно) + сопровождение персональным консультантом (соцпатронаж);

Финансовая поддержка на детей (региональный маткапитал до 175 тысяч руб., студенческий семейный капитал 300 тысяч руб., выплата молодым семьям при рождении третьего и последующих детей по 300 тысяч руб. и другие выплаты);

Компенсация части стоимости аренды жилья для молодых семей до 75%;

На ребенка до 2 лет - бесплатный прокат детских товаров, а до 3 лет - соцняня (для многодетных, студенческих семей, семей с двойняшками и более, детьми-инвалидами и единственным родителем).

А если что-то пойдёт не так, всегда открыты семейные многофункциональные центры: их уже пять по области, и за три года они помогли более 4 тысячам семей. Здесь же можно воспользоваться услугами семейной медиации, психологической и юридической помощи.

Помощь рядом

В Ленинградской области выстроили трёхуровневую систему психологической помощи. Её координирует Региональный центр. Главная «фишка» — мобильные бригады. Если ребёнок в кризисе или школе срочно нужны психологи, межведомственная команда выезжает на место сама. Задача центра — максимум живого участия, чтобы помогать детям в сложных ситуациях.

Тем, кто ищет родителей

Защита детства — это ещё и крепкий тыл для тех, кто остался без родительского тепла.

Для детей-сирот предусмотрены серьёзные меры:

компенсация проезда к месту лечения в санаторно-курортных учреждениях и обратно;

- ремонт жилья;

-выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;

- собственное благоустроенное жильё и бесплатная юридическая помощь.

Тем, кто готов подарить семью

Для граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, у нас есть центры, где им оказывают педагогическую, юридическую, социальную помощь.

Пусть каждый ребёнок, большой или маленький, знает: о нём помнят. Его любят. Его защитят.