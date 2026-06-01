Президентская библиотека ко Дню защиты детей

Весёлые стихотворения, проиллюстрированные детскими рисунками, из ещё одной «Азбуки» – «Азбуки Санкт-Петербурга» – помогут не только выучить буквы, но и познакомиться с достопримечательностями Северной столицы.

Для юных читателей библиотека предлагает детские журналы. Например, «Семейные вечера» – детский ежемесячный журнал с картинками, который выходил в Санкт-Петербурге с 1864 по 1891 год каждый месяц двумя книжками – для старшего и для младшего возраста. Позднее к разделу для детей младшего возраста прибавился ещё один раздел, адресованный самым маленьким.

С 1921 по 1953 год (с перерывом в военное время – с 1942 по 1945 год) в Москве издавался ежемесячный журнал детских развлечений «Затейник». В нём печатались пьесы, игры, песни, загадки, собраны были весёлые идеи для организации досуга школьников и пионеров. Все публиковавшиеся материалы были адаптированы для ребят и сопровождались пояснительными комментариями режиссёров, писателей, поэтов и композиторов.

В 1936 году в Ленинграде для учащихся начальной и средней школы стал издаваться журнал «Костёр». Это единственный детский журнал, который выпускался в годы Великой Отечественной войны в условиях блокады Ленинграда. На его страницах публиковались произведения Ольги Берггольц, Виталия Бианки, Евгения Шварца, Михаила Зощенко и многих других известных писателей. Коллекция «Костер. Москва-Ленинград», посвящённая журналу, доступна на портале Президентской библиотеки.

Также на портале доступна коллекция выпусков журнала «Пионер» – одного из наиболее популярных печатных изданий, оказавших значительное влияние на несколько поколений советских детей. Его целью было просвещение советских школьников, основную аудиторию составляли дети 10–14 лет. В журнале печатались разнообразные материалы: художественная проза и поэтические произведения советских авторов, произведения классиков русской и зарубежной литературы, жизненные истории, юмористические заметки, игры для детей, новости из мира кино и музыки. Журнал выходил ежемесячно: первый номер был издан 15 марта 1924 года, последний – 30 декабря 2016 года.

На портале Президентской библиотеки представлена цифровая коллекция журнала «Мурзилка» – единственного в мире детского журнала, занесённого в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал, издававшийся в течение самого долгого времени. Он выходил в свет с 16 мая 1924 года и был адресован читателям младшего школьного возраста. Его основу всегда составляла детская художественная литература: сказки, сказочные повести, рассказы, пьесы, стихи. В разные годы в журнале печатались Агния Барто, Корней Чуковский, Cамуил Маршак, Михаил Пришвин, Константин Паустовский, Валентин Берестов, Сергей Михалков, Ирина Токмакова, Эдуард Успенский и другие известные писатели.

Какое детство без сказок? Советский учёный-этнограф, первая женщина, ставшая в 1907 году профессором этнографии Вера Харузина, в издании 1898 года «Сказки русских инородцев (с краткими бытовыми очерками и иллюстрациями)» пишет: «Сказки, по признанию лучших педагогов, являются для детей незаменимым чтением как в образовательном, так и в воспитательном отношении». В своей книге она рассказывает о многочисленных малых народах, проживающих на территории России: о том, например, кто такие лопари, вотяки, остяки и другие. Описывает, как они выглядели столетия назад, как одевались, чем занимались, а главное – какие сказки рассказывали своим детям.

На портале Президентской библиотеки юные читатели имеют возможность получить ценные знания в современных, удобных, а главное – интересных, форматах – смотреть документальные фильмы, посещать виртуальные выставки. Также ребята могут стать участниками видеолектория «Знание о России», мультимедийных уроков, конкурсов, викторин и других просветительских проектов.