ГТО в моей семье

На торжественном открытии участников поприветствовали почетные гости.

- Комплекс ГТО – это не просто знак и удостоверение, а философия здорового образа жизни, передаваемая из поколения в поколение! – отметил начальник отдела комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Иван Бобров.

Заряд бодрости и позитива участникам придал спортивный клуб художественной гимнастики «Атлантик». А после открытия команды поучаствовали в танцевальной флешмоб-разминке. Для детей работали развлекательные станции, беспроигрышная лотерея и викторина ГТО – праздник получился по‑настоящему семейным!

Программа соревнований была разнообразной и учитывала возрастные особенности каждого участника. Силовая часть – отжимания, подтягивания, упражнение на пресс, гибкость – выполнялась всей командой. Стрельба из электронного оружия – испытание для мам и пап. В плавании соревновались родители, бабушки и дедушки. Челночный бег и прыжки – задания для юных спортсменов. А еще была эстафета ГТО, состоящая из четырех этапов.

По итогам фестиваля в общем зачете семья Крюковых из Гатчинского округа завоевала третье место! Поздравляем!