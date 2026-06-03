Познавательные каникулы: «Лето со Знанием» проведут школьники Ленобласти

С лекциями выступили педагоги Иван и Юлия Хеорхе. В формате увлекательных дискуссий ребятам рассказали о вкладе жителей Ленобласти в Победу в годы Великой Отечественной войны, а также об орнаментальном искусстве народов России.

В течение летних месяцев лекции, квизы, мастер-классы и просмотры фильмов пройдут в более чем 10 лагерях. Отметим, что к проекту присоединились городские площадки, которые традиционно в июне задействованы в организации детского отдыха. Там, в частности, будут организованы выступления известного популяризатора науки и образования Сергея Подковальникова.

По сравнению с летом прошлого года в разы вырастет количество юных участников активностей от «Знания» – ожидается, что региональный проект объединит порядка пяти тысяч ребят.

Главная миссия «Лета со Знанием» – сделать отдых ребят более увлекательным и познавательным. Его просветительская программа соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется по поручению президента Владимира Путина.

«Среди тем, которые мы обсудим с ребятами, можно выделить историческое просвещение – будем говорить про становление нашей Ленинградской области. Кроме того, запланированы выступления, посвященные освоению космоса, расскажем про богатство нашей культуры. Понимая, что игровые форматы особенно востребованы молодыми людьми, приготовили увлекательные квизы для детей», – рассказала директор филиала Российского общества «Знание» в Ленинградской области Татьяна Андреева.

Фото предоставлено пресслужбой ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»