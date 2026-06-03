Набор в TOP IT COLLEGE в городе Гатчине на новый учебный год ОТКРЫТ!

Почему студенты и родители выбирают TOP IT COLLEGE? Мы создали образовательную экосистему, в которой теория неразрывно связана с практикой. Вот 4 причины, почему наше обучение считается эталоном в ИТ-индустрии:

1. Преподаватели-практики. Забудь о скучных лекциях. Наши наставники – действующие эксперты из крупнейших ИТ-компаний. Они делятся не только знаниями, но и реальными кейсами, факапами и секретами успеха.

2. Актуальные направления. Мы обучаем только тому, что востребовано на рынке прямо сейчас и будет актуально через 5–10 лет.

3. Технологии будущего. Наши аудитории — это не просто классы, а современные лаборатории, оснащенные топовым оборудованием, на котором работают профессионалы во всем мире.

4. Карьерный лифт. Обучение в TOP IT COLLEGE — это подготовка к реальной карьере с первого дня. Мы учим работать в команде, соблюдать дедлайны и создавать портфолио, которое «продает» тебя работодателю.

Выбери свою траекторию развития. В этом году мы подготовили программы по самым перспективным специальностям:

Разработка ПО: от мобильных приложений до сложных корпоративных систем.

Компьютерная графика и дизайн: стань мастером визуальных коммуникаций.

Кибербезопасность: научись защищать данные в эпоху тотальной цифровизации.

Цифровой маркетинг, медиа и пиар: управляй вниманием миллионов.

Цифровая юриспруденция: стань редким специалистом на стыке права и технологий.

Специалист по работе с ИИ: приручи нейросети и заставь их работать на себя.

Не откладывай будущее на потом! Популярность ИТ-образования растет с каждым днем, и места в группах разбирают очень быстро. Чтобы гарантировать себе место в группе мечты, подавать заявку нужно уже сейчас.

Не знаешь, какое направление подойдет именно тебе? Это нормально! Мы поможем определиться. Оставляй заявку на нашем сайте — наши эксперты проведут консультацию и помогут подобрать программу, которая максимально раскроет именно твой потенциал.

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