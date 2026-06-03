Художники встретились под сенью старых лип

Каждый год Парковое агентство приглашает художников разных возрастов погрузиться в атмосферу памятных мест — Приоратского парка, Таицкой усадьбы Демидовых, Мемориального комплекса в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Главная цель пленэра — сохранять память и исторические памятники, объединяя художников в местах с богатым культурным контекстом, поддерживать молодые дарования и традиции художественного образования в регионе.

В этом году пленэр проходит в Приоратском парке. 65 участников, среди которых как начинающие художники, обучающиеся в средних и высших специализированных художественных учебных заведениях, так и опытные мастера — собрались в старинном парке, чтобы вместе полюбоваться его видами и найти вдохновение.

В этом году список участников пополнился юными художниками из Лужской детской художественной школы и Гатчинской народной изостудии. Традиционно в пленэре принимают участие Инженерная школа одежды (СПбГУПТД), Детская художественная школа г. Гатчины, изо-студия «Художка», Товарищество Гатчинских художников, Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца, Войсковицкая детская школа искусств.

Пленэр «Под сенью старых лип» — это не просто тренировка навыков и конкурсная программа — это возможность познакомиться с историко-культурным ландшафтом парка, его современной жизнью, увидеть то, что не видно на первый взгляд, посетив тематическую экскурсию, специально подготовленную для участников. Приорат изображали в своих работах такие мастера как А.Н. Бенуа и С.Ф. Щедрин, известные поэты и художники В.А. Жуковский и Т.Г. Шевченко и многие другие. Участникам пленэра предстоит отыскать свой взгляд на Приорат, передать воздух, запахи, ощущения, свет, тени и, конечно, особый характер парка, так любимого всеми жителями Гатчины.

В жюри конкурса — член союза художников России Г.П. Садомовский, член союза Чувашских художников Т.П. Ткаченко, член союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга, организатор Всероссийского фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье» Н.Ю. Косьянковская, руководитель творческой мастерской «Наследие» С.И. Добровольский.

Победителей конкурса ждет награждение и приятные подарки. Также художественные работы участников в дальнейшем будут использованы в выставочной деятельности учреждения и займут своё место в культурной жизни региона.