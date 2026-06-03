Ленобласть расширяет производство салатов и зеленных культур

«"Выборжец" — наш стратегический партнёр. Ленинградская область — северный регион, зона рискованного земледелия, но по зелёным салатам мы обеспечиваем 90% рынка Петербурга. Предприятие уникальное. Я там не один десяток раз бывал, с удовольствием снимал с грядки свежие шампиньоны, удивился, когда стали выращивать баклажаны. И самое главное — компания продолжает развиваться даже в сегодняшних непростых условиях. Считаю, что сегодня все, кто подписывает соглашения, — герои бизнеса, герои труда, герои своего времени. Вести бизнес сейчас сложно, а принимать решение инвестировать — это очень смелый шаг. Площадь вырастет почти на 2 гектара — для закрытого грунта это серьёзно. Почти на 1 300 тонн увеличится выпуск салатов и зелени, инвестиции — почти 500 млн рублей. В добрый путь! Обязательно буду к вам заезжать»,

— подчеркнул Александр Дрозденко.

Проект предусматривает модернизацию тепличного комплекса в промышленной зоне Нижняя Колтушского городского поселения.

Площадь выращивания увеличится на 1,88 га. Мощность производства составит 1 260 тонн салатов и зеленных культур в год. Объём инвестиций — 455 млн рублей. Выход на проектную мощность — 2027 год. Будет создано 60 рабочих мест. Ежегодные отчисления в бюджеты всех уровней — 80 млн рублей.