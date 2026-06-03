Награждены лучшие советы депутатов региона
На заседании Законодательного собрания Ленинградской области 27 мая состоялось награждение победителей ежегодного конкурса на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления региона.
Спикер областного парламента Сергей Бебенин и председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе Дмитрий Рытов вручили победителям и призерам почетные грамоты и денежные сертификаты.
В этом году оценивалась работа за 2025 год, и места победителей распределились следующим образом:
- В номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения свыше 70 тысяч человек, муниципального округа» 1-е место занял Гатчинский муниципальный округ, 2-е место у Кировского района, и 3-е место – Тосненский район.
- В номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения до 70 тысяч человек, городского округа» 1-е место у Приозерского района, 2-е место – Лодейнопольский район, 3-е место – Сосновоборский городской округ.
- В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения свыше 30 тысяч человек» места распределились следу-ющим образом: 1-е место – Кириши, 2-е место – Кингисепп, 3-е место – Мурино Всеволожского района.
- В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения от 10 тысяч человек до 30 тысяч человек» 1-е место у Подпорожья, 2-е место получило Мгинское городское поселение Кировского района, а третье – у Никольского городского поселения Тосненского района.
- В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения до 10 тысяч человек»: 1-е место – Фёдоровское городское поселение Тосненского района; 2-е место – Дубровка (Невская Дубровка) Всеволожского района; 3-е место – Вознесенье Подпорожского района.
- В номинации «Представительный орган сельского поселения с численностью населения свыше 5 тысяч человек»: 1-е место – пос. Первомайское Выборгского района; 2-е место – пос. Поляны Выборгского района; 3-е место – пос. Щеглово Всеволожского района.
- В номинации «Представительный орган сельского поселения с численностью населения до 5 тысяч человек»: 1-е место – Винницы Подпорожского района; 2-е место – Петровское сельское поселение Приозерского района; 3-е место – Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского района.
Как подчеркнул Сергей Бебенин, данный конкурс – единственный в Северо-Западном федеральном округе, и число его участников с каждым годом растет. В этом году на конкурс заявилось 51 муниципальное образование Ленинградской области (в прошлом году было 40). За 18 лет проведения конкурса в нем принимало участие 121 муниципальное образование из 187 городских и сельских поселений. Сергей Михайлович отметил наиболее активных участников – это Волосовский, Кингисеппский, Тосненский, Приозерский и Лодейнопольский районы, а также Сосновоборский городской округ. Он призвал всех глав муниципалитетов активнее принимать участие в данном соревновании.
По словам Дмитрия Рытова, нельзя сказать, что есть постоянные лидеры конкурса: «Конечно, есть сильные муниципалитеты. Но вот, например, Сосновый Бор всегда был в лидерах, а теперь второй год только на третьем месте, потому что подтянулись Кириши. Гатчина очень активно работает. Вообще, у Гатчины сильные позиции, теперь это муниципальный округ с большим советом депутатов – 50 человек, усилия консолидированы, и, я думаю, сейчас с Гатчиной будет сложно соревноваться».