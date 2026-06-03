Награждены лучшие советы депутатов региона

Спикер областного парламента Сергей Бебенин и председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе Дмитрий Рытов вручили победителям и призерам почетные грамоты и денежные сертификаты.

В этом году оценивалась работа за 2025 год, и места победителей распределились следующим образом:

- В номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения свыше 70 тысяч человек, муниципального округа» 1-е место занял Гатчинский муниципальный округ, 2-е место у Кировского района, и 3-е место – Тосненский район.

- В номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения до 70 тысяч человек, городского округа» 1-е место у Приозерского района, 2-е место – Лодейнопольский район, 3-е место – Сосновоборский городской округ.

- В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения свыше 30 тысяч человек» места распределились следу-ющим образом: 1-е место – Кириши, 2-е место – Кингисепп, 3-е место – Мурино Всеволожского района.

- В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения от 10 тысяч человек до 30 тысяч человек» 1-е место у Подпорожья, 2-е место получило Мгинское городское поселение Кировского района, а третье – у Никольского городского поселения Тосненского района.

- В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения до 10 тысяч человек»: 1-е место – Фёдоровское городское поселение Тосненского района; 2-е место – Дубровка (Невская Дубровка) Всеволожского района; 3-е место – Вознесенье Подпорожского района.

- В номинации «Представительный орган сельского поселения с численностью населения свыше 5 тысяч человек»: 1-е место – пос. Первомайское Выборгского района; 2-е место – пос. Поляны Выборгского района; 3-е место – пос. Щеглово Всеволожского района.

- В номинации «Представительный орган сельского поселения с численностью населения до 5 тысяч человек»: 1-е место – Винницы Подпорожского района; 2-е место – Петровское сельское поселение Приозерского района; 3-е место – Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского района.

Как подчеркнул Сергей Бебенин, данный конкурс – единственный в Северо-Западном федеральном округе, и число его участников с каждым годом растет. В этом году на конкурс заявилось 51 муниципальное образование Ленинградской области (в прошлом году было 40). За 18 лет проведения конкурса в нем принимало участие 121 муниципальное образование из 187 городских и сельских поселений. Сергей Михайлович отметил наиболее активных участников – это Волосовский, Кингисеппский, Тосненский, Приозерский и Лодейнопольский районы, а также Сосновоборский городской округ. Он призвал всех глав муниципалитетов активнее принимать участие в данном соревновании.

По словам Дмитрия Рытова, нельзя сказать, что есть постоянные лидеры конкурса: «Конечно, есть сильные муниципалитеты. Но вот, например, Сосновый Бор всегда был в лидерах, а теперь второй год только на третьем месте, потому что подтянулись Кириши. Гатчина очень активно работает. Вообще, у Гатчины сильные позиции, теперь это муниципальный округ с большим советом депутатов – 50 человек, усилия консолидированы, и, я думаю, сейчас с Гатчиной будет сложно соревноваться».